И снова мошенники

На минувшей неделе женщине поступил звонок от якобы сотрудников службы безопасности «Сбербанка», которые сообщили, что происходит попытка списания средств с её карты. Далее пострадавшая сняла все имеющиеся средства и перевела их «в целях безопасности» на шесть предоставленных мошенниками счетов. По итогу женщина потеряла более одного миллиона рублей.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть бдительными и внимательными. Необходимо провести профилактические беседы с родственниками о том, что телефонные аферисты могут представляться кем угодно: экстрасенсами и целителями, работниками банков, органов социальной защиты, почтовых отделений или сотрудниками правоохранительных органов.