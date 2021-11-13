И снова в строю

Судьбоносное открытие

С чего начинался Кайеркан? С угля. Уголь в НПР до 1972 года был всему голова. Он активно использовался в начале 20–го века при освоении Северного морского пути. Без него невозможно было производство металлов и добыча норильской руды. Уголь являлся основным источником энергии для норильских заводов, фабрик и теплоэлектроцентрали. Он обеспечивал свет, тепло, от него зависела работа комбината и сама жизнь Норильска. Перевозить грузы между Дудинкой и Норильском на паровозах — и здесь без угля никак.

Вот железной дороге и обязан Кайеркан своим появлением. Весной 1940 года при исследовании местности в 18 км от Норильска с целью прокладки там ширококолейной железной дороги проектировщики обнаружили залежи каменного угля.

После этого началась геологическая разведка Кайерканского месторождения. В 1943 году была заложена разведочная шахта № 16. Для начала работ туда командировали первых 25 заключённых. Жили они в посёлке Каларгон в трёх километрах от шахты. Работы велись в болотистой пустынной тундре и выполнялись вручную. К концу года было добыто 780 тонн угля.

К началу 1944 года рядом с шахтой вырос небольшой населённый пункт, включающий два лагерных барака, дом ВОХР, дом вольнонаёмных, кухню–столовую, промышленные и вспомогательные постройки и даже конюшню. В 1945–м была заложена шахта № 18. А 2 июня 1947 года кайерканский уголь был отправлен в Дудинку железнодорожным составом.

Рабочий посёлок

В 1956 году труд заключённых перестаёт использоваться, Норильлаг ликвидируют, а объекты Норильского комбината переводят на обслуживание вольнонаёмными. В этом же году, 2 ноября, выходит указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении Кайеркану статуса рабочего посёлка. С этой даты принято вести его летоисчисление.

С 3 марта 1957 года начали свою деятельность поселковый совет, загс, военный и паспортный столы, милиция. Был открыт клуб шахтёров.

С 1 октября 1958 года шахта перешла на сокращённый рабочий день. Забойщики стали трудиться по 6 часов, а остальные — по 7 часов. В систему оплаты труда ввели донбасский коэффициент — 1.8.

10 мая 1959 года произошло очень значимое для посёлка событие — из Норильска в Кайеркан пришёл первый электровоз. А с 15 мая открылось регулярное движение пассажирской электросекции Норильск — Кайеркан.

В разрезе истории

В это же время начинается проектирование Кайерканского угольного разреза. Причем опыта добычи открытым способом в таких суровых климатических условиях не было. В голой заполярной тундре поставили балок. Он одновременно служил конторой и был местом для обогрева. Здесь собирались и начальники, и рабочие. Второй балок по соседству приспособили под инструменты и запчасти. В качестве вспомогательных средств транспорта и механизации были один бульдозер и две лошади. Когда подняли первый символический ковш с углём, следом на глубине 12 метров откопали бивень и нижнюю челюсть мамонта.

Несколько лет велись подготовительные работы на территории будущего разреза. А в сентябре 1962 года с 225–метровой глубины впервые в мире за 69–й параллелью был выдан уголь открытым способом. В 1963 году угольный разрез добыл 212 тыс. тонн угля, а в 1966–м — 600 тыс.тонн. В 1965–м началась разработка второго угольного разреза.

Производство комбината росло. Город строился. Увеличивалась и потребность в угле. Причем карьерный способ добычи угля оказался дешевле шахтного на 4–6 руб. Да и рабочих в первом случае требовалось почти в четыре раза меньше при равной производительности. Возможно, это и способствовало тому, что после 1972 года осталась только угледобыча открытым способом. Угольный разрез работает до сих пор. Углём отапливают жилые дома в посёлках Таймыра. Также он используется в некоторых производственных процессах. А что же произошло с угольными шахтами Кайеркана, горы Шмидта и экспериментальными штольнями Талнахских гор? Они были закрыты. С левого берега Енисея пришёл газ.

Город, где живет «Надежда»

Казалось бы, и посёлок надо закрыть, как поступили с Листвянкой под Талнахом. Но Кайеркан спасла «Надежда». А точнее, открытие Талнахского месторождения сульфидных медно–никелевых руд. Но такая руда требовала других производственных решений. Мощности Никелевого завода морально и физически устарели. Было очевидно, что необходимо строить современное производство, предназначенное для переработки талнахского сырья. 23 сентября 1968 года в Министерстве цветных металлов было подписано задание на проектирование второго никелевого завода. С того момента рабочий посёлок расправил крылья — в нём поселилась надежда на бурное развитие.

Новый завод было решено разместить на месте бывшего аэродрома «Надежда». Главные причины такого выбора — надёжное скальное основание, достаточные размеры площадки и удалённость от города. От бывшего аэродрома заводу досталось и имя — Надеждинский металлургический.

Для постройки нового завода требовались огромные ресурсы, как материальные, так и трудовые. А строителям надо было где–то жить. Да и будущим работникам НМЗ и их семьям требовалось жилье. Так началось взаимовыгодное сотрудничество посёлка и завода. Так начался новый виток развития Кайеркана.

30 ноября 1982 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Кайеркан был преобразован в город районного подчинения с сохранением прежнего названия. Первым «мэром» нового города стала Фаина Михайловна Степаненко. До этого времени, с марта 1967 года, она занимала должность председателя Кайерканского поселкового Совета народных депутатов. А стала председателем исполнительного комитета Кайерканского городского Совета. Свой трудовой путь в НПР Степаненко начинала маркшейдером первой кайерканский угольной шахты. И что самое удивительное, она приехала в Норильск в 1956 году, в год, когда Кайеркан стал рабочим посёлком.

В 2005 году Кайеркан лишился статуса города и стал районом Норильска. Но для его жителей он по–прежнему остаётся городом.

Спасительные запасы

Эта «маленькая горочка» (так с долганского языка переводится слово «кайеркан») независимо от административного статуса, на протяжении восьми десятилетий играет колоссальную роль в освоении Норильского промышленного района.

Кайерканский уголь долгие годы использовался в качестве топлива на предприятиях Норильского комбината. Он также сыграл важную роль в энергетической безопасности города и производства. В конце января 1979 года, ночью, в лютый мороз взорвались обе нитки газопровода. Повреждения были на 80–километровом отрезке. Город с 230–тысячным населением планировали эвакуировать. К счастью, этого не случилось. Неимоверными усилиями была восстановлена подача газа на ТЭЦ и производственные площадки. А всё это время тепло в домах поддерживали с помощью угля — ТЭЦ экстренно перевели на твёрдое топливо. Но где взять столько угля? Шахты все закрыты. Спасли запасы, которые предусмотрительно подготовили на резервных складах в Кайеркане. Приказ директора комбината № 204 от 13 мая 1970 года «О создании резервного угля...» буквально спас город. Кайерканский угольный разрез также смог мобилизоваться. Ему удалось в короткие сроки увеличить добычу почти в пять раз. Городу в тот момент требовалось три тысячи тон угля в сутки. Так что Кайеркан фактически спас Норильск, Талнах и Дудинку.

Продолжение следует

Кайеркан — это не только богатое угольное месторождение. В районе добываются строительные и технологические материалы. Здесь разрабатываются месторождения известняков, гипса, ангидрида. А на площадке «Надежды» сейчас ведётся масштабное строительство в рамках «Серной программы» по утилизации диоксида серы, после реализации которой значительно улучшится экологическая ситуация на территории. Так что будет написано ещё немало страниц истории Кайеркана.