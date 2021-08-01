И софт Отечества нам сладок и приятен

Хороша начинка

В Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» внесены новые правила: некоторые электронные устройства теперь должны продаваться с предустановленными российскими программами. Перечень гаджетов утверждён постановлением правительства. В него входят:

– смартфоны;

– планшетные компьютеры;

– компьютеры стационарные;

– ноутбуки;

– телевизоры с цифровым блоком управления (с функцией Smart TV, поддерживающие установку программ из магазинов приложений).

Новые требования распространяются на перечисленную выше электронику, произведённую после 1 апреля 2021 г. Это означает, что на прилавки магазинов в ближайшее время будут поступать устройства с уже установленной российской программной начинкой.

Если покупатель обнаружил, что российские программы отсутствуют, он вправе требовать замену, устранения недостатков или возврата денежных средств за покупку, так как такой товар признаётся некачественным.

«Марусе» — «Мир»

Какие программы должны быть установлены? И этот список определён распоряжением правительства. А сформирован он был на основе рейтинга, в который попали только те программы, которыми воспользовались не менее 500 тысяч человек за прошедший год. Причём перечень будет обновляться ежегодно до 1 августа, и в него могут войти новые приложения, набравшие популярность у россиян.

Вот список программ, которыми отныне должны быть обеспечены электронные устройства.

На смартфоны:

– Яндекс.Браузер, поисковая система «Яндекс», навигационная система «Яндекс.Карты», программа для доступа к облачным сервисам хранения данных «Яндекс.Диск»;

– почта mail.ru; новости mail.ru;

– программа для обмена мгновенными сообщениями ICQ;

– голосовой ассистент «Маруся»;

– программа, обеспечивающая доступ к онлайн–трансляциям и контенту, размещаемому пользователями, — OK Live;

– программы для доступа к социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники»;

– программа для использования национальной платежной системы «МИР» MirPay, устанавливается только на Android;

– «Госуслуги»;

– «МойОфис Документы»;

– Kaspersky Internet Security, устанавливается только на Android;

– программа для доступа к ресурсам, включённым в утвержденный Минцифры России перечень социально значимых отечественных интернет–сервисов, — Applist.ru.

На компьютеры и ноутбуки с Windows — «МойОфис стандартный домашняя версия».

На телевизоры с функцией Smart TV:

– поисковик «Яндекс»;

— программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы: Wink, Ivi, «Первый», «КиноПоиск», Okko, More.tv, Premier, «Смотрим», НТВ, Start.

Всё продумано

В связи с нововведениями у потребителей возникают вопросы: «Как будет выглядеть предустановка программ»?, «Хватит ли на устройстве для этого места/памяти»?

Роспотребнадзор поясняет, что производители смогут обеспечить предустановку на свои новые устройства тремя способами:

– полная предустановка приложений на жёсткий диск;

– выбор в режиме «одного окна», какое из предложенных приложений необходимо установить при первом включении устройства;

– размещение иконки программы на экране устройства, кликнув на которую пользователь установит программу самостоятельно.

Также покупатели интересуются: «Понесу ли я дополнительные расходы в связи с установкой российских программ?»

Запомните: изготовителю, продавцу и иным уполномоченным ими лицам запрещено брать плату за предустановку российского программного обеспечения!

Версия предварительно установленной программы должна быть бесплатной для потребителя и в момент первого включения устройства, и в процессе обслуживания, включая обновления. При этом пользователь может приобрести дополнительную (расширенную) версию программы, но в случае отказа от обслуживания за деньги всегда сможет вернуться на базовое предложение.

Вышеизложенное требование вошло в качестве обязательного в Постановление правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1867 и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Обо всех фактах навязывания платного программного обеспечения потребители могут сообщить в Единый консультационный центр по телефону 8–800–555–49–43 — звонок бесплатный, центр функционирует в круглосуточном режиме без выходных. Также можно обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора.

Хочешь — удаляй

Интересно, что требование правительства о предустановке российского программного обеспечения вызвало неоднозначную реакцию у отечественных разработчиков программ. Так, компания Samsung дисциплинированно выпустила системное обновление на Android с российскими сервисами, которые, как выяснилось, удалить традиционным методом невозможно. Простые манипуляции в настройках помогают только убрать иконку с рабочего стола и очистить память. И такой вариант не понравился «Яндекс». В компании считают, что принудительная установка негативно отразится на отношении россиян к отечественному софту. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил управляющий директор компании Тигран Худавердян.

Руководитель «Яндекса» подчеркнул, что они никогда не просят своих партнёров — будь то производители телефонов, планшетов или телевизоров — устанавливать приложения «на века». Наоборот, компания категорически против такого решения, поскольку оно вредит пользователям и может отрицательно сказаться на репутации. К тому же и в новом законе нет требований о неудаляемости. Также в «Яндекс» добавили, что они не подписывали никаких соглашений: Samsung по собственной инициативе решил предустанавливать отечественный софт без возможности удаления.

По мнению Тиграна Худавердяна, это произошло из–за того, что некоторые сервисы Google удалить невозможно. Вероятнее всего, производитель использовал тот же алгоритм и для отечественного приложения. Специалисты «Яндекс» уже обратились к корпорациям с просьбой не устанавливать отечественный софт без возможности удаления.



При отсутствии российских программ на новых телефонах продавец заплатит штраф

Проблема, с которой частенько в Роспотребнадзор обращаются россияне, — цена в кассе не совпадает с ценником, как правило, отличается она в большую сторону. Что же делать?

Для начала необходимо о данном недоразумении сообщить администратору магазина. Скорее всего, вам начнут рассказывать, что поступила очередная партия товара, цена на него уже другая, и сотрудники просто не успели заменить ценники в торговом зале, а в компьютер цена закладывается при поступлении. Поэтому так и получается, на ценнике цена одна, а в кассе уже другая. Возможно, здесь действительно нет никакого злого умысла — просто халатность персонала. Но вас это не должно волновать по следующим причинам:

– пункт 1 статьи 10 Закона «О защите прав потребителей» гласит: «изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора». Пункт 2 той же статьи дополняет, что цена товара в рублях является неотъемлемой частью этой информации;

– в Гражданском кодексе РФ есть такое понятие, как оферта, т. е. задокументированное предложение. В магазинах ценник является именно публичной офертой, и продавец обязан продать вам товар именно по той цене, которая в этой оферте указана.

Вы имеете полное право требовать продать вам товар по цене, указанной на ценнике, а иначе магазин нарушит законодательство. Но что же делать, если сотрудник магазина категорически отказывается? Обязательно сделайте запись о происходящем в книге отзывов и предложений. Подробно напишите, что вы покупали, когда, какая цена была на ценнике, какая — в чеке. В своей жалобе потребуйте от администрации магазина письменного ответа на ваше обращение. Ни в коем случае не забирайте ценник из торгового зала! Иначе администрация магазина сможет обвинить вас в воровстве торгового оборудования. Если есть возможность — сфотографируйте ценник в качестве доказательства. Если получится добавить в кадр дату и время — будет ещё лучше. Обратитесь с заявлением в территориальный отдел Роспотребнадзора. К нему приложите ответ из магазина на вашу жалобу, а также фотографию ценника, сделанную в магазине, и чек.

В советские времена согласно Уголовному кодексу расхождение цен трактовалось как обсчёт и жестко каралось. Сейчас за эту халатность уже не сажают, но привлечь к административной ответственности нерадивого продавца можно.