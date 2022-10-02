И такое бывает. Лекарство от жадности

Все нижеперечисленные истории основаны на реальных событиях, имена участников изменены, а литературная часть, описывающая мысли и переживания главных героев событий, — авторский вымысел.

Злой двойник

Телефон Виктора звонил не переставая с самого утра. Таковы были суровые будни полицейского. А ещё каждые пять минут забегали коллеги то с документами по уголовным делам, то с личными вопросами. В общем, к вечеру голова служителя закона дымилась, как чугунный котёл паровоза. Только он склонился над квартальным отчётом, как мобильник на столе вновь зазвонил. Ругнувшись про себя, Виктор взял телефон и бросил в трубку: «Да».

– Здравствуйте. С вами говорит лейтенант Виктор Орлов. У меня к вам срочное и неотложное дело, — произнёс голос на том конце провода.

«Вот это я заработался. Сам себе звоню», — подумал про себя Виктор и с недоумением посмотрел на номер звонившего. Номер был его, только не мобильного телефона, а служебного — того, что сейчас мирно стоял на столе и никуда не звонил. Вслух же, от неожиданности, полицейский произнёс в трубку:

– Кто? Чего?!

– Вы не волнуйтесь, — вещал успокаивающим тоном бархатный мужской голос. — Дело в том, что ваш сын попал в ДТП. Сбил на пешеходном переходе женщину с ребёнком. Травмы несерьёзные, но они оба в больнице. Eму светит реальный тюремный срок, но, думаю, мы можем решить эту проблему. Мы уже поговорили

с пострадавшей и её супругом. Они готовы отказаться от заявления. Цена вопроса — полмиллиона рублей на лечение. Но действовать надо прямо сейчас. Через час дело возьмут в производство и тогда обратного хода уже не будет. У нас с вами очень мало времени. Надо срочно решать вопрос.

Виктор живо представил, как его десятилетний сын мчит по Ленинскому проспекту на иномарке, а из колонок орёт «Лада седан, баклажан!». И, не веря своей удаче, подумал: «Как же давно я тебя жду. Родной ты мой!»

Вот уже несколько месяцев ему приходилось отбиваться от нападок разъярённых норильчан, обманутых злобным двойником. Среди особо упёртых были даже те, кто писал на него жалобы вышестоящему руководству и в прокуратуру. Мошенники использовали телефонную программу для подмены номеров и внаглую пользовались его именем и погонами. Схема была проста: звонили, представлялись, требовали денег за «решение вопроса». Вычислить и схватить подлеца Виктору не удавалось. Настоящий номер звонившего был зарегистрирован в другом регионе на подставное лицо. Тем не менее шанс привлечь обманщика к ответу оставался. Далеко не всегда потерпевшие переводили деньги на банковский счёт, некоторые требовали личной встречи с псевдополицейским. Тогда за деньгами приезжал пузатенький мужичок в кителе при погонах. Деньги безропотно передавались злобному двойнику Виктора Орлова, а через пару дней его в очередной раз вызывало на ковёр начальство с требованием разъяснить, у кого и за что он брал деньги. Неизвестный стал для него настоящей занозой в ягодицах. А сейчас сама судьба давала ему шанс покарать зарвавшегося мошенника.

– Ну так что делать будем? — оторвал полицейского от размышлений голос в трубке.

– Да, конечно! Только я за час пол–ляма не соберу. Есть 200 тысяч, — включился в игру Виктор.

В трубке притворно вздохнули, собеседник выдержал мхатовскую паузу и выдал уже отработанное предложение взять срочный кредит. Тоже довольно распространённая схема среди мошенников. Полицейский заверил звонящего, что сейчас же всё сделает, и, повесив трубку, злобно пробормотал: «Придумаю я для тебя кару лютую».

Далее всё шло как по нотам. Примерно через полтора часа мошенник, не выдержав, позвонил сам и уже с металлом в голосе осведомился, где деньги. Полицейский ответил, что вот прямо сейчас кладёт пачки наличных в пакет. Когда псевдоОрлов заикнулся о банковском переводе, Виктор осадил его, настоятельно потребовав личной встречи. Такой расклад звонившего явно не порадовал, но жадность взяла верх над осторожностью. Оставалось только «подсечь карасика» и вытащить из мутных вод на свет божий.

Тёмная иномарка остановилась шагах в 15 от Виктора. Фары несколько раз мигнули.

«Тоже мне шпион», — усмехнулся про себя полицейский и направился к машине. За рулём с видом вершителя судеб восседал немолодой мужчина. Без прелюдий он тут же потребовал деньги.

– А документики имеются? Может ты не Орлов? — спросил

Виктор, решив растянуть удовольствие от долгожданной мести.

К удивлению полицейского, мошенник оказался готов к такому повороту событий. С недовольным видом он извлёк из кармана корочки, в которых красовались данные и должность Орлова.

– Доволен? — бросил злобный двойник тоном победителя и запустил руку в пакет с наличными. Убедившись, что вся сумма на месте, он указал пассажиру кивком на дверь. — Ну всё. Теперь вопрос решим.

– Ещё как, — широко улыбаясь ответил настоящий полицейский, после чего достал удостоверение и дал по рации команду ожидавшим в засаде коллегам.

Удачная сделка

Как говорится, понедельник добрым не бывает. Особенно если как следует выпить в воскресенье. Голова у Стаса раскалывалась, он с трудом разлепил веки и, застонав от боли, снова зажмурился. В окно бил яркий солнечный свет. На часах был уже полдень. На работу любителю выпить было не нужно — вот уже недели три как его выперли из ЖЭКа «за пьянку». Искать новую «кабалу» свободолюбивый норильчанин не спешил, мужчину вполне устраивало то, как он проводил время. Беспокоило только одно — кошелёк давно опустел, а есть и опохмелиться после вчерашнего ну очень хотелось. Стас долго пристально вглядывался в глубь холодильника. Он был абсолютно пуст, только сбоку на дверце притулились почти пустая банка горчицы двухлетней свежести и бутылка с уксусом.

«Мдаа... — подумал хозяин квартиры, почёсывая затылок. — С такими запасами не попируешь». Поиски на заваленном грязной посудой кухонном столе тоже не дали желаемого результата. Отсутствие припасов в доме означало только одно — настало время вновь заглянуть в «Пещеру Али–Бабы». Стас нашарил ногами тапочки в коридоре и, взяв с полки увесистую связку ключей, вышел на лестничную площадку. Опасливо осмотревшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не наблюдает, отпер дорого украшенную позолотой соседскую дверь, не забыв прошептать: «Сим–сим, откройся». В просторной трёшке было темно и тихо. Сосед по имени Али вместе с семьёй укатил в отпуск больше месяца назад и вернуться должен был ещё не скоро. У плавильщиков Медного завода отпуска длились по три месяца из–за работы на вредном производстве. Ключи Али лично вручил соседу по лестничной площадке с просьбой поливать цветы и присматривать за квартирой. Стас довольно хмыкнул, вспомнив этот момент, и с видом хозяина жизни отправился в зал.

Вообще, выносить имущество с вверенного ему объекта мужчина изначально не собирался. Это вышло как–то само собой. В первый же свой визит, поливая цветы и осматривая богато обставленную жилплощадь, Стас с грустью вспоминал свою убитую квартиру, главной достопримечательностью которой был цветной кинескопный телевизор. Тут же в каждой комнате стояло по «плазме» а ещё имелись медиацентр, несколько игровых приставок в детской, ноутбуки, и бог знает что ещё — от коллекционных мечей до настоящих написанных маслом картин. Что ни говори, но у его восточного соседа была слабость к роскоши и дорогим гаджетам. В общем, Стасу стало как–то обидно. И, решив восстановить социальное равенство, он сунул в карман небольшую позолоченную шкатулку, стоявшую на тумбочке в спальне. Без особого умысла, просто ему приятно было представлять, как вернувшиеся из отпуска соседи ищут её по всей квартире. За такую мелочь никто не стал бы вызывать полицию. Воришка понял только вечером, что сорвал настоящий джекпот, когда удосужился заглянуть в шкатулку. Там хранились украшения хозяйки квартиры. Золото и драгоценные камни тянули на целое состояние, за это Стас возненавидел соседей ещё больше.

«За 10 тысяч, которые они мне заняли, уже третий месяц мозги канифолят, а сами с жиру бесятся», — со смешанным чувством злобы и обиды размышлял мужчина. «А вот пусть докажут, что я взял», — решил он наконец и отправился монетизировать сокровища. Украшения шли в комплекте со слезливой историей о больной жене и голодных детях. Одни покупали предметы из жалости, другие из жадности, не задавая лишних вопросов. На шальные деньги Стас как следует отвёл душеньку, попробовав самый дорогой алкоголь, который только нашёлся в специализированном магазине. Дегустация новых напитков плавно перетекла в запой. В результате с работы загулявшего сотрудника руководство «попросило». Винить себя в случившемся Стас не стал, быстро найдя другую причину своей неудачи — золото было ПРОКЛЯТО. С понятием кармы мужчина знаком не был, но передачи про экстрасенсов и всякую мистику любил. Разумно рассудив, что Али и его супруга ему ещё и должны за избавление от «злых вещей», он отправился к соседям за компенсацией. Так неделю за неделей находчивый норильчанин опустошал соседские закрома.

Стас осмотрелся. Он уже ощутимо проредил «сокровищницу». И успел вынести всё самое компактное и максимально дорогое — от найденных наличных и драгоценностей до ноутбуков и игровых приставок. Теперь очередь дошла до габаритной техники. Натужно крякнув, он приподнял и потащил к выходу плазменный телевизор размером чуть ли не с самого охотника до чужого добра. Семь потов сошло, пока он вытаскивал высокотехнологичное «чудовище» из подъезда. Проворачивать такой трюк с похмелья оказалось делом непростым. Немало времени понадобилось новому владельцу плазмы, чтобы добраться до Ленинского проспекта. Мужчина опустил ношу и, кляня соседей и их богатство, утёр трудовой пот. Только сейчас он осознал, что всучить случайному прохожему столь габаритную вещь будет сложновато. Но предположение его оказалось ошибочным. Просто для «пробы пера» он окликнул проходящую мимо молодую девушку в белом кашемировом пальто.

– Купи. Всего пять... в смысле десять тысяч, — окликнул он потенциального покупателя.

Девушка вздрогнула от неожиданности и, вынув наушники, уставилась на мужика с плазмой. Далее была рассказана стандартная история о больных детях и голодной жене... или на оборот, Стас особо не запоминал, что он плетёт каждому клиенту. Девушка слушала, но по глазам было видно, что сказкам случайного встречного не верит ни на грош. Стас уже было подумал, что «пробный выстрел» ушёл в «молоко», начал было искать глазами нового клиента, как девушка лаконично произнесла:

– Ещё раз — сколько просишь?

– Семь! — от неожиданности выпалил Стас первую всплывшую в голове цифру.

– Даю шесть, и ты донесёшь до дома, — парировала покупательница.

– Дамочка, побойтесь бога! — возмутился мужчина. Отдавать телевизор стоимостью в сто тысяч за такую сумму было обидно. Тем более что надо было его ещё и куда–то тащить.

– Дружище, давай честно. Телик ворованный, а деньги тебе на выпивку нужны, — хищно улыбнулась девица.

– Ну и что, что ворованный?! Он от этого дешевле не стал. Почти новый же! — выпалил Стас и прикусил язык, поняв, что загнал себя в ловушку.

Вот уже минут десять, словно тибетский шерп, излишне болтливый воришка плёлся за щебечущей с кем–то по телефону новой хозяйкой телевизора. Руки болели, сам он обливался потом. «Плазма» закрывала весь обзор, так что толком не видно, куда идти.

– Долго ещё? — спросил он свою спутницу умоляющим голосом.

– Пришли, — ответила она.

Мужчина с облегчением опустил ношу и обомлел. Они стояли прямо перед отделом полиции...

– Вот этот, — улыбаясь произнесла девушка явно ждавшим их двум мужчинам в форме. Перед самым носом у Стаса появилось удостоверение сотрудника полиции. На снимке красовалась так хитро взявшая его в оборот девушка, только уже в форме.

За тем, как полицейские заводили в участок неудачливого продавца, все ещё нагруженного телевизором, наблюдали двое — девушка в кашемировом пальто и её коллега по цеху, тоже одетый в штатское.

– Слушай, а почему ты просто наряд не вызвала? — поинтересовался мужчина.

– А ты эту дуру у него в руках видел? Она же ни в одну машину не влезет. Мне её потом на себе в участок нести? — ответила девушка.

– И то верно, — хмыкнул её собеседник. — Заодно и протрезвеет.