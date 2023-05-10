Идеи благоустройства озера Городского обсудим на встрече с норильчанами

12 мая в Агентстве развития Норильска (АРН) состоится встреча с местными жителями, посвященная обсуждению проекта благоустройства территории, прилегающей к озеру Городскому (Школьному). Проект разрабатывается совместными усилиями группы архитекторов студии дизайна и архитектуры Red Business, специалистов Агентства развития Норильска и администрации города. За основу взят созданный в прошлом году по заказу АРН эскизный план приозерной территории. Здесь предлагается развивать водные виды спорта: сапсёрфинг, дайвинг, вейкбординг и др. Планируется открыть прокат спортинвентаря, обустроить прогулочные дорожки с лавочками, детскую игровую площадку, зону общепита и иные объекты, предусмотреть не только летний, но и зимний сценарий использования территории.

Активное участие в проектировании образа будущего этой городской зоны принимают учащиеся расположенных рядом с озером школ и студенты. На встрече в пятницу своё мнение смогут высказать все неравнодушные горожане. Их предложения также будут учтены при доработке проекта, работу над которым планируется завершить к концу месяца.

В этом году Норильск участвует в федеральном грантовом конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды. Конкурс инициирован правительством страны, проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», одной из составляющих национального проекта «Жилье и городская среда», и проводится с 2018 года. Только в этом году возможность участвовать в нём получили города с численностью жителей до 200 тысяч человек (Норильск относится к этой категории городов). Активное участие горожан всех возрастов в формировании образа будущего Городского не только поможет команде проекта максимально учесть предпочтения местных жителей, чтобы сделать приозерную территорию комфортной и полезной, но и является важным критерием оценки конкурсной заявки.

Обсуждение пройдет в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж) в 18:30.

Регистрация на событие открыта: https://arnorilsk.timepad.ru/event/2420984/