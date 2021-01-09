Игорь Лисин провёл экстренное совещание КЧС
Игорь Лисин провёл экстренное совещание КЧС
Начальник управления МЧС России по Красноярскому краю прокомментировал обстоятельства схода лавины, который произошёл сегодня ночью.
Спасательная операция была развёрнута в кратчайшие сроки. Для разбора завалов были задействованы не только добровольцы и волонтёры, но и все возможные силы – МЧС России, Дудинский арктический поисково-спасательный отряд, а также спасательная группировка, которая прибыла в Норильск во главе с Игорем Лисиным.
- В итоге схода снега пострадало пять человек, трое из них погибли. Медицинские работники городской больницы в Оганере борются за жизнь 14-летнего мальчика. Поисковые работы были очень тяжёлые. Необходимо было поднять не только снег, но и обломки строительных конструкций с глубины более пяти метров. Спасательная операция шла активными темпами, пока не нашли последнего погибшего. Волонтёры также не покидали место события и оказывали огромную помощь и поддержку федеральным, региональным и муниципальным спасателям и полицейским, - сообщил Игорь Лисин.
Масштаб территории для поиска достигал 500 кв. метров. На протяжении более 10 часов волонтёры и службы вели активный поиск потерпевших. К сожалению, не все смогли выжить. Погибла семья Владислава Попова, директора канатной дороги. Удалось выжить только его старшему сыну Макару Попову. Отдел опеки и попечительства Норильска уже занимается дальнейшим жизнеустройством подростка, который остался без попечения родителей. На данный момент выясняются сведения о наличии родственников и возможности передачи ребёнка им под опеку.