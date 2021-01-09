Игорь Лисин провёл экстренное совещание КЧС

Спасательная операция была развёрнута в кратчайшие сроки. Для разбора завалов были задействованы не только добровольцы и волонтёры, но и все возможные силы – МЧС России, Дудинский арктический поисково-спасательный отряд, а также спасательная группировка, которая прибыла в Норильск во главе с Игорем Лисиным.

- В итоге схода снега пострадало пять человек, трое из них погибли. Медицинские работники городской больницы в Оганере борются за жизнь 14-летнего мальчика. Поисковые работы были очень тяжёлые. Необходимо было поднять не только снег, но и обломки строительных конструкций с глубины более пяти метров. Спасательная операция шла активными темпами, пока не нашли последнего погибшего. Волонтёры также не покидали место события и оказывали огромную помощь и поддержку федеральным, региональным и муниципальным спасателям и полицейским, - сообщил Игорь Лисин.

Масштаб территории для поиска достигал 500 кв. метров. На протяжении более 10 часов волонтёры и службы вели активный поиск потерпевших. К сожалению, не все смогли выжить. Погибла семья Владислава Попова, директора канатной дороги. Удалось выжить только его старшему сыну Макару Попову. Отдел опеки и попечительства Норильска уже занимается дальнейшим жизнеустройством подростка, который остался без попечения родителей. На данный момент выясняются сведения о наличии родственников и возможности передачи ребёнка им под опеку.