«Илан-Норильск» готовит дорожную инфраструктуру к зиме

Зима в северных регионах начинается рано, и готовиться к ней нужно всё лето и осень. Особенно важна подготовка дорожной инфраструктуры к зимнему сезону, ведь без неё жизнь на Севере может буквально остановиться на полгода.

Сложнее всего приходится в регионах с развитой промышленностью, где дорог много, они постоянно используются, в том числе крупногабаритным транспортом, который повреждает дорожное полотно.

К таким территориям, безусловно, относится Норильск - один из главных промышленных центров России. Крупнейшим строителем дорог в городе является компания «Илан-Норильск». Согласно нормативам, зимнее содержание дорог начинается с 1 октября, хотя на деле её осуществляют исходя из фактических погодных условий. Работники «Илан-Норильск» переоборудовали технику в соответствии с нормативами зимней работы. Это означает оснащение основной техники отвалами и бункерами для разброса противогололедного материала.

Уже в октябре специалисты «Илан-Норильск» занялись перегоном снежной массы к разделительным газонам, чтобы освободить тротуары для пешеходов. Также начали убирать снег с проезжей части. Эти работы производятся с помощью специальных дорожных машин с отвалами. Например, в Центральном районе Норильска в процессе очищения от снега задействованы десять грейдеров и нескольких единиц автотехники на базе КамАЗ.

Также нельзя забывать и о работах, которые «Илан-Норильск» провели летом для подготовки к зимнему сезону. Это ямочный ремонт дорог, уборка мусора, замена поврежденного полотна, благоустройство территорий около магистралей. Благодаря этим работам дорожная сеть города и его окрестностей подготовлена к суровой северной зиме.