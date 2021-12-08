МАУ ИЦ «Норильские новости»

Информация о перевозках по маршрутам Норильск - Кайеркан и Кайеркан - Норильск

Информация о перевозках по маршрутам Норильск - Кайеркан и Кайеркан - Норильск

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Информация о перевозках по маршрутам Норильск - Кайеркан и Кайеркан - Норильск

Информация о перевозках по маршрутам Норильск - Кайеркан и Кайеркан - Норильск

Движение транспортных средств временно приостановлено. Пассажиры, оставшиеся в городе Норильске, будут размещены в ГЦК. Пассажиры, оставшиеся в Кайеркане, будут размещены в КДЦ «Юбилейный».

8 декабря в 22:14 970
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