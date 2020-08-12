Информация по работе спортивных сооружений

На стадионе «Заполярник» доступны групповые занятия в тренажёрном зале по абонементу. Также для воспитанников спортивных школ и представителей спортивных федераций открыты игровой зал, зал единоборств и футбольное поле. Для занятий на беговых дорожках необходима предварительная запись. Записаться можно по телефонам: 42-93-89, 42-98-44.

А вот на стадионе «Солнышко» для ребят из спортивных школ и представителей спортивных федераций доступны занятия только на открытых площадках. Беговые дорожки также можно посещать только по предварительной записи по телефону 44-50-41.

Неотъемлемым правилом всех спортивных площадок остаётся умеренная загруженность объектов. По правилам – это не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения. После окончания ремонтных работ на спортивных сооружениях также распахнут свои двери спортивный комплекс «Талнах», спортивный комплекс «Кайеркан», Дом спорта «БОКМО» и лыжная база «Оль-Гуль».

Работа спортивных школ, в том числе и набор в группы, начнётся традиционно с 1 сентября.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

МБУ «Спортивная школа № 1» - 34-44-52,34-67-77;

МБУ «Спортивная школа № 2» - 46-05-79;

МБУ «Спортивная школа № 3» - 22-30-10;

МБУ «Спортивная школа № 4» - 44-50-41;

МБУ «Спортивная школа № 5» - 39-16-06, 39-24-74;

МБУ «Спортивная школа № 6» - 41-10-94;

МБУ «Спортивная школа единоборств» - 48-03-55;

МБУ «Спортивная школа по зимним видам спорта» - 46-88-10;

МБУ «Спортивная школа плавания и водного поло» - 46-73-91.