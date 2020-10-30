Информация подтверждена. Кандидаты на должность мэра Норильска отзывают заявления

Вечером 29 октября Дмитрий Карасёв заявил о том, что не считает правильным своё участие в конкурсе в настоящий момент. Он призвал всех своих конкурентов последовать его примеру, а саму конкурсную процедуру перенести:

«Считаю, что конкурс необходимо перенести, поэтому я принял решение снять свою кандидатуру. Призываю ровно так же поступить и других кандидатов, чтобы всё начать с чистого листа. Провести дополнительные консультации: с руководством региона, ведь работать главе города необходимо в связке с правительством края, со своими избирателями, чьи интересы депутаты обязаны представлять в Совете».

Также вслед за обращением Дмитрия Карасёва в Telegram-каналах появилась информация, что ещё несколько кандидатов написали заявления о снятии своих кандидатур с конкурса на должность главы Норильска. В данных источниках говорилось, что в их числе: Денис Каминский, Сергей Ткаченко и Виктор Калинин.

«Заполярной Правде» удалось связаться по телефону с Денисом Каминским, который прокомментировал обращение Дмитрия Карасёва и подтвердил снятие своей кандидатуры с конкурса:

«Да, это действительно так. Я хотел участвовать, но в глубине души у меня были сомнения. Ситуация сейчас действительно напряжённая, это ощущается во всём, вы и сами всё видите, что творится в социальных сетях. Наверное, кому-то сейчас важно поссорить норильчан с краевыми властями. Да, сегодня не получается выстроить конструктивный и продуктивный диалог, но я уверен, что в ближайшем будущем мы будем едины не только территориально, но и идейно. Если быть честным, я благодарен своему коллеге по городскому Совету депутатов Дмитрию Владимировичу за его вчерашнее обращение. Для меня всегда его мнение было важным, а в этот момент оно подкрепило мои сомнения. Его поступок подтолкнул меня принять такое же решение, уверен, что я поступил правильно, поэтому свою кандидатуру я действительно тоже снял».

Также «Заполярная Правда» связалась с Сергеем Ткаченко, который тоже подтвердил снятие своей кандидатуры с участия в конкурсе на должность главы города. Вот как он прокомментировал своё решение:

«Сейчас вокруг Норильска — одного из важнейших городов Арктики — разворачивается напряжённая ситуация во взаимодействии между городом и регионом.

Все мы — город, регион, государство, бизнес — должны смотреть в одну сторону. В сторону развития города, в сторону, где каждому норильчанину станет лучше жить, куда люди захотят приезжать на постоянное место жительства или просто насладиться красотами нашей суровой природы. Я уверен, что именно все вместе мы должны сделать Норильск городом для комфортного проживания. А если у всех будут разные интересы, стоит ли говорить, что из этого выйдет? Нет. Наши общие цели и задачи — сделать так, чтобы власть всех уровней плечом к плечу развивала города и нашу страну в целом. То, какими событиями начала обрастать вся эта история с выборами главы, — мне не по нраву. Снять свою кандидатуру я думал уже несколько дней, а увидев обращение Дмитрия Карасёва, точно решил, что это тот самый момент. Считаю себя честным человеком, поэтому занимать пост главы только ради самой должности я считаю неправильным».

Такая ситуация в Норильске впервые, когда кандидаты массово снимают свои кандидатуры с участия в конкурсе на пост главы города. Все происходящее вызывает большой резонанс, который давно вышел за пределы городского уровня и обретает уже всероссийский масштаб. Будем держать вас в курсе новостей. В ближайшее время редакция «Заполярной Правды» будет пытаться связаться с остальными кандидатами для получения их комментариев.