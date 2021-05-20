Информационно-аналитический центр «ПОРА» провёл заседание дискуссионного клуба

С точки зрения участников дискуссии: представителей пароходств северных рек, государственных учреждений, а также профильных ассоциаций, реальной транспортной альтернативы северным рекам — Лене, Енисею, Колыме — в ближайшей перспективе не предвидится.

Вместе с тем, существуют искусственные преграды для развития грузового судоходства в Арктической зоне, в частности запрет на хождение судов класса «река-море» в районе полуострова Таймыр. Этот вопрос должен быть адресован к государственным регулирующим органам – морскому и речному регистрам, Министерству транспорта, которые, по мнению руководства пароходств, должны снять вышеупомянутый запрет в связи с изменением ледовой обстановки. Это дало бы толчок развитию отрасли речного транспорта в Арктическом регионе и увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

Вместе с тем, участники клуба отметили, что в бассейнах арктических рек и в Арктике в целом очень короткий период навигации, где к тому же существует проблема отсутствия гарантированных глубин, которая не позволяет загружать суда полностью. Все эти аспекты должны быть учтены при разработке подходов развития отрасли и обновления речного флота.

Согласно единому плану мероприятий по реализации «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике» и «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», подписанному недавно президентом, Минвостокразвития России до 2022 года должно разработать программу развития судоходства по рекам Арктической зоны. На встрече речников всем участникам дискуссии было предложено направить свои предложения в адрес министерства.