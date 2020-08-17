Информационные таблички

Домик, стоящий в музейном сквере, впрочем, как и само здание Музея Норильска, являются объектами культурного наследия регионального значения. Это очень высокий уровень оценки исторической значимости зданий, отмечает Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска. Но главное – это наша история: Первый домик в будущем году отметит 100-летний юбилей. А значит, забота о нём особенная. На протяжении последних семи лет специалисты управления культуры занимались переводом его из федеральной в муниципальную собственность, что позволит городу самому содержать памятник истории.

- Мы прикладываем много усилий для его сохранения. Но, к сожалению, всё чаще стали замечать, что наши жители, видимо, не до конца понимая его ценности, облюбовали домик как место для отдыха с едой и спиртными напитками. Они оставляют тут мусор, гуляют с собаками, отходы жизнедеятельности которых остаются не только на траве, но и на плитке сквера. Хочу обратиться к норильчанам с просьбой соблюдать правила поведения в общественных местах, - отметила она. – Норильчане прежних поколений сумели сохранить это историческое наследие, было бы здорово, если бы смогли и мы, и через сто лет в этом сквере экскурсовод рассказывал бы новому поколению о домике Николая Урванцева.

Напомнят о важности соблюдения правил установленные в сквере таблички о запрете выгула животных, курения, распития спиртных напитков, приёма пищи. Ирина Субочева пояснила, что не возбраняется фотографировать сам домик и себя на его фоне, а вот от остальных «вольностей» посетителей сквера просят воздержаться. Особенно важно правильно себя вести родителям, подающим пример детям, считает она. И напомнила, что музей начал работу, и в Первый домик можно попасть, купив билет в кассе музея. Там же гостям предложат путеводитель, рассказывающий и о других объектах культурного наследия, коих в Норильске множество.