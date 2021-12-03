Инициатива «Чистый Норильск» становится частью проекта «Чистая Арктика»

В ходе рабочей сессии речь шла о реализации проекта «Чистая Арктика». Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков принял в ней участие как руководитель федерального штаба проекта. Говоря о реализации проекта, он подчеркнул, что восполнить ущерб, нанесённый природе ещё в советское время, можно только совместными усилиями государства, бизнеса и волонтёров.

Как отметил руководитель проектного офиса «Чистой Арктики» Андрей Нагибин, в уборке в этом году приняли участие более 2200 добровольцев, не считая корпоративных волонтёров и местных жителей. За 2021 год они собрали более 1,5 тысяч тонн отходов. Руководители проекта выразили благодарность компании «Норникель» и РЖД, которые приняли активное участие в работе.

По словам Андрея Нагибина, презентация проекта в Общественной палате прошла в июле, и времени оставалось мало. «Норникель», имеющий большой опыт работы на Севере, не только помог организовать работу волонтёров Общероссийского народного фронта, но и сам активно подключился к ней. В наведении порядка приняли участие более 300 корпоративных волонтёров. За короткий период было очищено 30 км побережья Таймырского полуострова.

«Норникель» участвует не только в реализации проекта «Чистая Арктика». С 2020 года компания реализует проект «Чистый Норильск», рассчитанный на 10 лет. Инвестиции в него составят порядка 40 млрд рублей. Речь идёт не только об уборке производственных площадок, но и городских территорий.

«На сегодняшний день мы освободили от мусора 1 млн кв. метров площади – это 140 футбольных полей, - рассказал вице-президент по федеральным и региональным программам компании «Норникель» Андрей Грачев. - Было снесено 87 ветхих зданий и вывезено более 100 тысяч тонн мусора».

Андрей Грачев особо подчеркнул, что для очистки территории применяется специальная техника, которая изготавливалась специально по заданию «Норникеля».

Проекты «Чистый Норильск» и «Чистая Арктика» имеют одни цели и задачи. В связи с этим «Норникель» обратился к Алексею Чекункову с просьбой объединить их. Министр предложение одобрил.