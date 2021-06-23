Инспекторы краевого министерства экологии возобновили мониторинг состояния водных объектов Большого Норильска

После разлива топлива на ТЭЦ-3 в прошлом году краевая инспекция министерства экологии и рационального природопользования разработала программу контроля качества компонентов окружающей среды на территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района. Тогда специалисты взяли более 700 проб на водных объектах. В результате было зафиксировано 66 случаев высокого и 122 случая экстремально высокого загрязнения проб семью загрязняющими веществами.

В этом году из-за затяжной весны на реках долго стоял лёд, но как только они очистились, инспекция возобновила наблюдение за водными объектами. Качество поверхностных вод и грунтов специалисты проконтролируют на ручье Безымянном, реках Далдыкан, Амбарная и Пясино. Анализ отобранных проб проведут в лаборатории краевого центра мониторинга.

Добавим, что в этом году АО «НТЭК» за свой счёт проведёт рекультивацию земель для восстановления почв. Обрабатываемую территорию планируется обследовать, установить границы нефтяного загрязнения, очистить береговую линию и укрепить грунт. А на участках почвы со значительными нарушениями создадут плодородный слой. Кроме того, компания также намерена провести мероприятия по восстановлению объектов животного и растительного мира.