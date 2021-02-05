МАУ ИЦ «Норильские новости»

Иск Роспотребнадзора в отношении компании «Норникель» удовлетворён

Иск Роспотребнадзора в отношении компании «Норникель» удовлетворён

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Иск Роспотребнадзора в отношении компании «Норникель» удовлетворён

В результате компания выплатит штраф в размере 146 млрд 177 млн рублей из-за аварии на ТЭЦ-3.

Иск Роспотребнадзора в отношении компании «Норникель» удовлетворён

Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 произошёл разлив почти 21 тысячи тонн дизельного топлива. Вследствие чего был введён режим ЧС, а также внесены изменения в природоохранное законодательство. По версии компании «Норникель» причина аварии — потепление в условиях вечной мерзлоты.

Росприроднадзор оценил причинённый ущерб окружающей среде в 146 млрд рублей. Компания же привела цифру в разы меньше — 21,4 млрд рублей.

По решению Арбитражного суда Красноярского края компании «Норникель» надлежит выплатить необходимую сумму.

Фото Денис Кожевников
5 февраля в 19:35 590
ТЭЦ-3Авария
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