Иск Роспотребнадзора в отношении компании «Норникель» удовлетворён
Иск Роспотребнадзора в отношении компании «Норникель» удовлетворён
В результате компания выплатит штраф в размере 146 млрд 177 млн рублей из-за аварии на ТЭЦ-3.
Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 произошёл разлив почти 21 тысячи тонн дизельного топлива. Вследствие чего был введён режим ЧС, а также внесены изменения в природоохранное законодательство. По версии компании «Норникель» причина аварии — потепление в условиях вечной мерзлоты.
Росприроднадзор оценил причинённый ущерб окружающей среде в 146 млрд рублей. Компания же привела цифру в разы меньше — 21,4 млрд рублей.
По решению Арбитражного суда Красноярского края компании «Норникель» надлежит выплатить необходимую сумму.