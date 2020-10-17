Исключение из правил

Живёт такой город

Один из тематических блоков визита делегации был посвящён состоянию жилищно–коммунального хозяйства города и систем жизнеобеспечения. В качестве лейтмотива звучала идея реновации жилья в Заполярье. Начала работу группа экспертов в области ЖКХ с осмотра восстанавливаемого коллектора в районе мечети на Набережной Урванцева. Принципы и методы ведения ремонтно–строительных работ для многих гостей оказались в новинку. О прокладке в Норильске двухуровневых коллекторов, где находятся трубопроводы тепловодоснабжения и кабели электросети, москвичи услышали впервые. Они ожидали увидеть традиционные наружные коммуникации, проложенные по поверхности.

Здесь же, неподалёку от дома № 2 на улице 50 лет Октября, делегации представили готовый проект строительства многоэтажного жилого дома на ростверке снесённых домов, разработанный с учётом современных стандартов и нормативов. Также гостям показали ещё несколько домов, где проседание фундамента стало причиной аварийного состояния и расселения жильцов. Одновременно экспертную группу ознакомили с примером положительного опыта строительства на старых ростверках, показав дом для молодых специалистов «Норникеля» на Ленинском проспекте, 47в, и рассказав о завершившемся недавно строительстве современного жилья для работников компании в Талнахе.

Исходя из предоставленной информации, будут даны оценки и выдвинуты конкретные предложения, в том числе по участию федерального центра в финансировании проектов в сфере ЖКХ на территории Норильска. Предварительные объёмы финансирования составляют порядка 36 млрд рублей — на долгосрочную перспективу, и 1 млрд 600 млн рублей — на ближайшие три года.

– Очевидно, что ситуация с жилым фондом в городе достаточно сложная, — сказал руководитель группы, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. — Сейчас речь идёт не о том, чтобы улучшить жилищные условия, а о безопасности жильцов. Заняться социально–экономической проблематикой Норильска поручил президент, поэтому сегодня здесь, помимо сенаторов, присутствуют семь заместителей министров ключевых ведомств, которые в рамках своих программ имеют право принимать решения по развитию города, в том числе подкрепляя их финансированием.

Сенатор признался, что в Совете Федерации отдельное постановление по одному городу ещё ни разу не принималось, что говорит о серьёзности намерений, и первый шаг, который будет предпринят — это рассмотрение проекта реновации.

Единый центр

Ещё одно направление работы делегации касалось сферы социальной политики. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова посетила несколько значимых городских объектов, а также осмотрела строящийся физкультурно–оздоровительный комплекс. Первым в программе посещения стал Центр семьи «Норильский». Елена Каушнян, директор учреждения, рассказала сенатору о его деятельности:

– Центр был создан в 2008 году, на тот момент среди норильчан уже был выявлен довольно высокий спрос на получение социальной поддержки. Инициатива местных депутатов и муниципалитета нашла понимание в крае. С 1 января 2020 года организация вновь перешла в краевое подчинение, и теперь её учредитель — региональное министерство социальной политики. В структуру центра входят три отделения: социальной помощи семье и детям, психолого–педагогической помощи и профилактики безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также две службы — социально–правовой помощи и социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Получателями социальной помощи являются 2010 человек, это количество остаётся практически неизменным.

В период карантина специалисты центра работали с горожанами дистанционно. На онлайн–консультациях норильчане узнавали, как можно получить те или иные выплаты, зарегистрироваться на портале госуслуг. Для нуждающихся была организована доставка продуктов и лекарств, в этом помогали «Норникель», местные благотворительные фонды и предприниматели. Основной упор был сделан на семьи, в которых разрушены внутрисемейные отношения между родителями и детьми.

На вопрос Галины Кареловой о том, какая поддержка требуется самому учреждению, Елена Каушнян ответила, что коллектив давно мечтает о новых просторных помещениях, и эта мечта вскоре может исполниться.

– Планируется разместить службы Комплексного центра социального обслуживания населения, реабилитационного центра «Виктория» и Центра семьи «Норильский» в одном здании на ул. Богдана Хмельницкого, 20. В центре города и в шаговой доступности для горожан, — пояснила Елена Каушнян. — А для этого необходимо выполнить ремонт помещений бывшего роддома.

Здание, которое в перспективе объединит три учреждения социальной сферы, и стало следующей точкой визита сенатора. Под учреждения выделено пять этажей — более 4,5 тысяч кв. м. Для посетителей будут созданы максимально комфортные условия: удобный лифт, пандусы, комнаты для реабилитации, творчества и групповых занятий, кабинеты для консультаций и так далее.

– По сути, у нас появится единственный в крае социальный комплекс, который будет работать по принципу одного окна. Сейчас ведётся работа над проектно–сметной документацией, — пояснил Владимир Бондарь, руководитель КЦСОН.

С обновлением кровли помог «Норникель». Но для комплексного ремонта требуется ещё немало средств. И здесь хотелось бы заручится поддержкой края, резюмировали собравшиеся.

Будем здоровы

Следующим в программе визита сенаторов стал перинатальный центр, который открылся 20 октября 2018 года. Стоимость его строительства составила 4 млрд 46 млн рублей, затраты на закупку оборудования — 1,5 млрд рублей. Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске, рассказал, как построена медицинская структура в нашем городе. На территории функционирует 12 учреждений, подведомственных краевому минздраву. Стационарную помощь оказывают четыре лечебных учреждения, амбулаторно–поликлиническую — ещё четыре. Действуют станция скорой медицинской помощи, центр переливания крови № 2, работают медицинский техникум, который готовит средний медперсонал, и норильское краевое бюро судебно–медицинской экспертизы.

С 2015 года в Норильске реализуется муниципальная программа по привлечению медиков. Специалистам дефицитных специальностей выплачивают подъёмные — в этом году их сумма составляет 500 тысяч рублей. Также приезжим предоставляется служебное жильё, детям — место в детском саду. С начала действия программы в Норильск прибыли 250 специалистов. С начала 2020–го — 14, ещё шестерым планируется оформить приглашение до конца года. Но, несмотря на все усилия властей, в городе, как и в целом по стране, наблюдается острый дефицит кадров по ключевым специальностям.

А вот повод для гордости – статистика перинатального центра: высокий уровень рождаемости и практически нулевой уровень смертности. Галина Карелова расспросила специалистов и о том, как в медицинском учреждении принимают преждевременные роды и выхаживают недоношенных малышей, какую помощь и в каком объёме получают роженицы. Наталья Свешникова, заместитель главного врача по акушерско–гинекологической работе, рассказала о современных технологиях, которые позволяют проводить операции при сложных патологиях беременности и родов.

– Мы готовы помогать норильской медицине, особенно если это прорывные и важные для территории направления, — резюмировала сенатор.

В завершение рабочего визита Галина Карелова посетила строящийся физкультурно–оздоровительный комплекс. Она отметила, что он станет отличной базой для приобщения норильчан к здоровому образу жизни.