Искусственный интеллект в скором времени встанет на защиту закона и порядка за полярным кругом

Подобного рода механизм уже давно существует и показал невероятную эффективность в плане раскрытия преступлений и в столице, и в ряде других крупных городов. Обзавестись столь эффективной системой норильские полицейские мечтали уже давно, но проект весьма дорогостоящий. В этом году средства на воплощение в жизнь высокотехнологичной задумки найти удалось, выделено для этих целей 770 млн рублей. В течение трёх лет на улицах и во дворах города появится 359 особых камер с высоким разрешением и встроенным программным обеспечением, способным по заданным параметрам или даже фотографии узнавать лица. А вся информация с них будет стекаться в специальный информационный центр и транслироваться на мониторах дежурной части.

Кроме того, на недавней встрече представители полиции и администрации обсудили возможность подключения к общему потоку данных с видеокамер домофонов, которые хоть и не обладают возможностью распознавания лиц, но существенно расширяют вероятность запечатлеть и в последствии опознать правонарушителя. Служители правопорядка отметили, что Норильск существенно проседает в этом плане по сравнению с другими городами Красноярского края. Во многих домах либо домофоны отсутствуют, либо установлены кодовые замки старой модели, не оснащённые видеоглазком. Представители администрации города пообещали проработать этот вопрос с управляющими компаниями.