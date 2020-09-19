Искусство созвучно эпохе

Награды и герои

Премия правительства РФ в области культуры вручается ежегодно с 2005 года. Вознаграждения в размере двух миллионов рублей лауреаты удостаиваются за яркие и талантливые произведения в сфере культуры и искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность, за создание интересных творческих проектов и произведений для детей и юношества. Работы кандидатов на премию выдвигаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, творческими ассоциациями, союзами и так далее. Претендовать на премию может и коллектив авторов, состоящий не более чем из трёх человек.

Среди авторов проектов этого года есть как малоизвестные большому кругу россиян люди, так и те, чьи имена в последнее время у всех на слуху.

«Работы, удостоенные премий правительства, относятся к самым разным жанрам и формам. Каждая из них стала событием, вызвала в обществе особый резонанс», — сказал премьер–министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Приоритеты и поддержка

Из–за пандемии пришлось вносить коррективы в проведение церемонии награждения. Имена претендентов на правительственные награды были названы ещё в марте, но церемонию перенесли на начало осени.

9 сентября лауреаты, наконец, собрались в Доме правительства на церемонию награждения. В их числе — продюсеры фильма «Движение вверх» Никита Михалков и Леонид Верещагин; пианист Борис Березовский, которого отметили за серию авторских концертов фортепианной музыки; Наталья Метелица, автор цикла международных выставок, посвящённых истории российского театра; писательница Гузель Яхина с романом «Зулейха открывает глаза» и другие.

Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство и дальше будет поддерживать проекты в сфере культуры, особенно направленные на детскую и молодёжную аудиторию.

Кино и книги

Именно эти два направления оказались ближе народу. Особенно в период самоизоляции. Так в фильме «Движение вверх» рассказывается о советском спорте, показана судьба человека в контексте эпохи, а в фильме «Зулейха открывает глаза», снятом по книге Гузель Яхиной, речь идёт о раскулачивании зажиточного крестьянства.

Антон Мегердичев, режиссёр фильма «Движение вверх», рассказывает, что наряду с актёрами в картине снимались и спортсмены. Это было необходимо, чтобы артисты начали лучше понимать игру, а баскетболисты учились актёрскому мастерству. «Каждый эпизод, если говорить о баскетболе, снимался два раза — с участием спортсмена и затем с участием артиста. И потом на монтаже соединялся», — поясняет он.

Много шума среди зрителей, да и читателей, наделал сериал «Зулейха открывает глаза». Премьера на центральном канале состоялась в середине апреля, в разгар пандемии. Собственно шумиха, по мнению отдельных критиков, возникла из–за его чрезмерной политизированности и покушения на мусульманские ценности (имена мусульманских муфтиев использовались в качестве имён заключённых).

Режиссёр Егор Анашкин утверждает, что «фильм не имеет отношения к политике», и призывает оппонентов проекта «отпустить прошлое». Его поддержала и Гузель Яхина, сказавшая, что «не намерена вступать в дискуссию с критиками проекта».

Дебаты по поводу исторической достоверности написанного и показанного до сих пор не утихают и тем самым отчасти делают рекламу творениям, привлекая внимание и заинтересовывая широкую аудиторию. Но спорщикам в своих претензиях всё же стоит делать поправку на то, что речь идёт о художественных, а не документальных произведениях.

Музыка и театр

Музыкальный мир и почитатели классической музыки порадовались за своего кумира Бориса Березовского. Его авторские фортепианные концерты интересны не только заядлым меломанам, но и тем, кто только начинает знакомиться с миром музыки. Концерты Березовского проходят при полных залах не только в России, но и на крупных заграничных площадках. В период пандемии его выступления можно было смотреть и слушать онлайн. Принимая правительственную награду, Борис Березовский сказал, что ему повезло в жизни, так как он занимается любимым делом, которым он живёт и дышит.

Менее известны широкому кругу россиян, но от этого не ставшие менее нужными для детей и молодёжи, исторические спектакли режиссёра–постановщика Владимира Бейлиса и актёров Малого театра Валерия Афанасьева и Василия Бочкарёва. Режиссёр считает, что театральное искусство — одна из универсальных форм погружения в историю России. Учитывая предрасположенность современных школяров к визуализации, после просмотра спектакля «Царь Борис» на театральной сцене вероятность более глубокого погружения в тему становится выше, чем после прочтения параграфа в учебнике.

Заслуженна награда и Натальи Метелицы, которая возглавляет Санкт–Петербургский музей театрального и музыкального искусства и является автором серии международных выставок об истории российского театра. Экспонаты музея побывали более чем в 30 странах, а сама Наталья считает, что музыка и театр — это универсальный язык, который понятен людям из различных стран и культур и который может их объединить, а не разделить.

Свой взгляд

— Насколько заслужены награды этими людьми, не мне решать. Оценить труд, талант и творчество музыканта, художника, режиссёра, писателя, искусствоведа или музейного работника могут только специалисты в этих сферах. Наталья Черкашина, корреспондент «Заполярной Правды»

.



— При подготовке этой статьи я поймала себя на мысли, что для меня заслуги конкретного человека в области культуры плотно связаны с его личностными качествами и отношением к обычным земным людям. Именно для зрителя, читателя, слушателя и посетителя творят и работают режиссёры, актёры, музыканты, художники, организаторы выставок и вернисажей, а не наоборот. И очень часто этот зритель — человек, который барахтается в ворохе обыденнных забот и проблем, в круговерти своей собственной жизни. Именно эти люди приходят в театры, на концерты, бенефисы и капустники, посещают выставки и экспозиции и порой тратят на них безумные деньги. Представители культуры задают тон, определяют направление развития искусства и в какой–то степени показывают нам, рядовым гражданам, что хорошо, а что попахивает дурновкусием. Публичность этих людей обязывает их держать марку, чтобы они были достойным примером для нас.

Некоторые имена из списка награждённых были мне знакомы, другие я узнала только что. Мне неинтересны были статьи критиков или рекламщиков, клеймящих или зазывающих посетить то или иное событие. Не они делают культуру и артиста, а мы с вами, наши предпочтения и взгляды на жизнь. Я читала интервью с теми, кого наградили и кого чествовали на федеральном уровне, до этого знаменательного события в их жизни и после. Выискивала живые реплики, которые хоть чуть–чуть позволили бы мне увидеть этого героя за границей его публичности, пыталась представить его в повседневной жизни: как он общается со своим зрителем и как проходит испытание славой. На мой взгляд, по–настоящему талантливый человек в принципе не должен становиться недосягаемым небожителем, но при этом, чтобы не потерять себя как личность, не опуститься до уровня худших представителей зрительской когорты, он обязан сохранять дистанцию «между сценой и залом».

Насколько заслужены награды лауреатами, не мне решать. Оценить труд, талант и творчество музыканта, художника, режиссёра, писателя, искусствоведа или музейного работника могут только специалисты в этих сферах. На уровне обывателя я могу сказать, нравится мне или нет то или иное творение, зацепило или не зацепило, близко это мне по духу или нет. И при этом я помню: если ты кого–то критикуешь, будь готов, что однажды и ты подвергнешься критике.