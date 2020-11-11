Исполняющий полномочия Главы города провел заседание КЧС города Норильска

По предварительным данным в результате разгерметизации шланга донного клапана бензовоза АО «ТТК» произошел разлив 2164 килограмм дизельного топлива на асфальтовое (твердое) покрытие автомобильной дороги. Законодательство Российской Федерации данный разлив дизельного топлива не классифицирует как чрезвычайную ситуацию.

КЧС города Норильска рекомендовала исполняющему полномочия Главы города Норильска на указанном участке автомобильной дороги ввести режим повышенной готовности.

АО «ТТК» приступила к выполнению работ по локализации и ликвидации разлива. Производится обработка участка автомобильной дороги. По заявлению АО «ТТК» работы по локализации и ликвидации разлива планируется завершить до 02:00 часов 12 ноября.

Исполняющий полномочия Главы города Норильска поручил генеральному директору АО «ТТК» ежечасно направлять в ЕДДС города Норильска отчет о выполненных работах.