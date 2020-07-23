​Исполнять обязанности главы города будет Николай Тимофеев

С 22 июля исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Николай Тимофеев, заместитель главы по общим вопросам.

На 28 июля запланировано проведение внеочередной сессии Норильского городского Совета депутатов, на которой будет рассмотрен вопрос об отставке Рината Ахметчина по собственному желанию, а также о назначении исполняющего полномочия главы города Норильска до избрания градоначальника.

Избрание главы города проводится городским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий действующего главы города.