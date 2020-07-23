Исполняющий обязанности главы Норильска Николай Тимофеев провёл совещание по подготовке города к отопительному сезону

На заседании оперативного штаба под председательством Николая Тимофеева рассматривались вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов и получению паспортов готовности. Важным пунктом повестки стало устранение замечаний, выданных Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Николай Жигулин, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству, сообщил, что к сегодняшнему дню в рамках намеченного уже заменены 54% внутридомовых систем, на 71% завершена гидропневматическая промывка систем жилых домов и муниципальных объектов, изолировано 37% трубопроводов ТВС. Помимо этого, специалисты проводят ревизию, ремонт и замену запорной арматуры. Что касается магистральных и внутриквартальных сетей, капитальный ремонт выполнен на 68% тепловых сетей (1,34 км из запланированных 2,23 км) и 8% - водопроводных (0,3 км из 3,32 км).

- Работы ведутся по графику, серьёзных отклонений нет, - подчеркнул Николай Жигулин. - Управляющие организации, НТЭК, КОС и «Торгсервис» обеспечены товарно-материальными ценностями аварийного запаса. С 18 по 28 августа пройдёт проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду. По её результатам будут выданы акты, а в дальнейшем - паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов. Срок получения паспорта на весь город - 15 ноября, это стандартная дата.

Николай Тимофеев в свою очередь отметил:

- Отопительный сезон в нашем климате – важнейший вопрос, и к нему необходимо подойти максимально ответственно. К запуску отопления профильные службы должны быть готовы к 1 сентября. Если потребуется помощь со стороны администрации Норильска,

топливно-энергетическая компания должна незамедлительно об этом нас уведомить, а мы примем все необходимые меры, для того чтобы тот или иной вопрос был незамедлительно решён.

В ходе совещания Николай Тимофеев также обратил внимание на необходимость обеспечения бесперебойной подачи тепла на объекты социальной сферы и жилые дома.