Исследования биоразнообразия в Норильске продолжатся и в следующем году
Исследования биоразнообразия в Норильске продолжатся и в следующем году
Экспедицию традиционно проведёт Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) при поддержке «Норникеля». Исследования проходят не только в Норильске, но и в других регионах присутствия компании – Мурманской области и Забайкальском крае.
«Мы точно будем проводить экспедицию в следующем году, а в каком объёме – определим совместно с наукой. Нужно всё охватить, но и не делать лишней работы. Мы не ставим себе каких-то рамок, мы ставим задачу проводить исследование биоразнообразия регулярно. Мне кажется, что было бы логично провести исследования несколько лет подряд, полностью подтвердить какие-то свои выводы и дальше определить периодичность проверок. Возможно, она будет проводиться раз в два года, раз в три года. Это будет зависеть от мнения Академии наук», – цитирует ТАСС вице-президента по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислава Селезнёва.
Напомним, на основании исследований будут разработаны мероприятия, которые должны по меньшей мере не уменьшать биоразнообразие рядом с промышленными предприятиями или даже помочь ему восстановиться.
Селезнёв уверен, что регулярность таких исследований – залог качественных результатов.
Первая экспедиция в Норильске состоялась в 2020 году. Цель текущего исследования – определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности «Норникеля».