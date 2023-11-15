Исследования биоразнообразия в Норильске продолжатся и в следующем году

«Мы точно будем проводить экспедицию в следующем году, а в каком объёме – определим совместно с наукой. Нужно всё охватить, но и не делать лишней работы. Мы не ставим себе каких-то рамок, мы ставим задачу проводить исследование биоразнообразия регулярно. Мне кажется, что было бы логично провести исследования несколько лет подряд, полностью подтвердить какие-то свои выводы и дальше определить периодичность проверок. Возможно, она будет проводиться раз в два года, раз в три года. Это будет зависеть от мнения Академии наук», – цитирует ТАСС вице-президента по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислава Селезнёва.

Напомним, на основании исследований будут разработаны мероприятия, которые должны по меньшей мере не уменьшать биоразнообразие рядом с промышленными предприятиями или даже помочь ему восстановиться.

Селезнёв уверен, что регулярность таких исследований – залог качественных результатов.

Первая экспедиция в Норильске состоялась в 2020 году. Цель текущего исследования – определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности «Норникеля».