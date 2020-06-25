Исследователь жизни коренных народов Крайнего Севера стал лауреатом Госпремии РФ за 2019 год в области науки

Директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, члена–корреспондента РАН хорошо знают на Таймыре, где он проводил полевые исследования. Андрей Головнёв признан в России и в мире как специалист по этнологии и антропологии Арктики, он сорок лет занимается изысканиями в северных регионах России, а также на Аляске, в Скандинавии и других областях Арктики и Субарктики. Ученый популяризирует фундаментальные исследования средствами кинематографа и музейно–выставочной деятельности. Государственная премия РФ в области науки за 2019 год присуждена Андрею Головнёву за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики.