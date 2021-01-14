Исследователи создали защитное покрытие

Исследователи создали новое защитное покрытие, устойчивое к экстремальным перепадам температур и обладающее высокой химической устойчивостью ко многим растворителям. Оно может использоваться для защиты от преждевременной коррозии электрических печатных плат и электронных компонентов, работающих в условиях повышенной влажности и крайне низких температур.

Разработчики пояснили: в настоящее время для защиты электроники используются различные лакокрасочные покрытия на основе эпоксидных смол, полиуретанов или полиакрилатов, которые наносят аэрозольным распылением, с помощью кисти или погружая печатную плату в раствор. Метод не дает 100% защиты, поскольку покрытие может не попасть в труднодоступные места, кроме того, под ним образуются пузырьки воздуха.

– Мы берём вещество, которое называем мономер, испаряем его и транспортируем эти пары в плазму, где происходят различные плазмохимические реакции, — цитирует ТАСС одного из разработчиков технологии Даниила Зузу. — В результате образуются активные частицы, которые оседают на подложку и формируют покрытие. По времени этот процесс занимает не более 30 минут, а покрытие получается гладким и механически прочным. Поскольку осаждение происходит из газовой фазы, не возникает проблем с проникновением реакционного газа в труднодоступные места.

Новое покрытие позволяет электронике работать в экстремальных условиях — при перепадах температур в диапазоне от –196 градусов до +130, в агрессивной химической среде и условиях повышенной влажности. В дальнейшем ученые намерены улучшить разработку для покрытия токопроводящих частей космических аппаратов.