Фасадам домов Ленинского проспекта вернут привычный колорит

Ещё на стадии разработки проекта ремонта зданий объектов архитектурного наследия служба государственной охраны отметила, что канареечный цвет фасадов на главном проспекте города, теперь уже привычный для норильчан, не соответствует особенностям сталинских построек. В результате для покраски были выбраны более сдержанные тона. Прежние оттенки можно будет увидеть уже к концу следующей недели на Ленинском пр., 12.

Как пояснил глава Норильска Дмитрий Карасев, это не единственные сложности, которые возникают при работе с историческими объектами. Например, для того же дома на Ленинском пр., 12, не сразу удалось получить разрешение на оштукатуривание стены со стороны двора.

– Почему этого не делалось раньше, сложно ответить, — разъясняет глава города. — Есть разногласия в паспортах охраны самого объекта — где–то дворовая часть не внесена. Нам пришлось доказывать, что на Севере невозможно эксплуатировать незащищённые кирпичные фасады: происходит осыпание цемента из кладочных швов и начинается продувание стен. Необходимо обязательно наносить защитный слой. Нам удалось убедить службу охраны памятников в необходимости проведения комплексного ремонта и доказать, что наносить штукатурку необходимо и с дворовой стороны. Проект согласован, поэтому все объекты будут отремонтированы целиком.

Всего в Норильске примерно 50 объектов культурного наследия, из которых около 20 на Ленинском проспекте. Последний раз фасады исторической части города освежали более 15 лет назад. Работы по адресам Ленинский пр., 10, 12, ул. Севастопольская 1, 2, рассчитаны на два года. В дальнейших планах — нечётная сторона проспекта: в следующем году строительные леса появятся на домах 3, 5 и 7. Также ремонтные работы запланированы в районе Ленинского проспекта, 18, 20, 22 и 24.

– При работе с домами, имеющими историческое значение, лучше не торопиться, — подтверждает серьёзность подготовки заместитель директора фирмы подрядчика Владимир Афанасьев. — Как показывает практика, капитальный ремонт на таких объектах проходит нечасто, а готовиться к ним нужно долго.

В соответствии с проектом на объектах удаляется старая штукатурка, при необходимости производится усиление стен, далее накладывается новый слой штукатурки и только потом выполняется покраска, — рассказывает Владимир Афанасьев. — Отдельный пункт работы — восстановление отсутствующих архитектурных элементов. При ремонте применяются более качественные и дорогие материалы. Краска устойчивее к ультрафиолету, что даёт уверенность в сохранении цвета в условиях полярного дня. Хочется, чтобы объекты стояли долго и при этом не теряли привлекательный облик.

Градоначальник добавил, что большие ремонты касаются не только зданий исторической части города. Стоит напомнить, что в этом году завершится ремонт модельной зоны на улице Мира. Также свежий вид приобретут «свечки» на улице Нансена, в планах администрации — уделить внимание и улице Талнахской.

– Там расположено много домов хрущёвской застройки из газазолобетона, которые нужно утеплить и укрепить, — объясняет Дмитрий Карасев. — Опыт по ремонту домов из газозолобетонных панелей мы в этом году уже получили на Ленинском пр., 39. Здесь будет монтироваться навесной фасад. Эта же новая технология применяется на улице Мира, 6. В перспективе навесные фасады мы будем готовы использовать и для домов на улице Талнахской. Надеюсь, всё получится. Планы большие, возможности есть, проекты готовятся.