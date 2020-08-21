История неразделённой любви со счастливым финалом

Всем миром

8 августа в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило сообщение о пропаже 16-летней девушки. Мама подростка рассказала, что накануне её дочь рассталась со своим молодым человеком и сильно по этому поводу переживала. Когда женщина вернулась домой, то обнаружила записку, прочтя которую, поняла, что её дочь решила свести счёты с жизнью.

По тревоге был поднят весь личный состав Кайерканского отдела – сотрудники патрульно-постовой службы, дежурной части, уголовного розыска, дознаватели и следователи. К полицейским присоединились волонтёры «Молодой гвардии» и молодёжного парламента города. Были опрошены друзья и знакомые, информацию распространили по социальным сетям. Поисковики обошли весь район, гаражные массивы, промышленные объекты и близлежайшую тундровую зону. Поиски длились несколько часов. Девушку обнаружили полицейские - она пряталась в заброшенной шахте, проведя там сутки. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

Это наша работа...

- Ваша профессия, ваша служба, безусловно, очень важна для обеспечения безопасности города, - обратился к сотрудникам правоохранительных органов Николай Тимофеев. - Хочу выразить вам искреннюю признательность за вашу непростую службу. Я сам погоны носил, поэтому знаю, что это такое. А волонтёрам хочу сказать: вы молоды, но ваша жизненная позиция уже говорит о том, что вы всегда готовы прийти на помощь людям. Спасибо вам за это.

Николай Тимофеев вручил благодарственные письма и памятные подарки всем участникам поисковых работ.

- У меня тоже дети, поэтому за подростков всегда переживаю, - рассказал Евгений Захаров, младший оперуполномоченный отдела полиции № 3 ОМВД России по Норильску. - Несмотря на то что в летний период нас не так много, кто-то в отпусках, кто-то в командировках, поднялись все. Когда пропадают дети, ждать нельзя, поиски начинаются, как только поступило заявление. Когда подростка обнаружили, напоили её горячим чаем и накормили шоколадом. Хорошая девушка. Думаю, всё у неё будет замечательно. Нам пообещала, что больше из дома убегать не будет. А насчёт награждения? Не часто такое бывает, ведь это просто наша работа. Но нам правда очень приятно.

- Я в тот вечер был дома, - вспоминает Игорь Щербаков, ученик школы № 31. – Мне позвонил знакомый из общественной организации, сказал, надо помочь. Я живу в Норильске, но быстро собрался и приехал в Кайеркан. Полицейские выдали нам ориентировки, обозначили квадрат поиска и мы приступили к обходу. Мы осмотрели достаточно большую территорию – гаражи, промзону, тундру, обращали внимание на овраги и заброшенные здания. Также опрашивали прохожих, может, кто видел пропавшую девушку. Рад, что в итоге её нашли. Мне нравится участвовать в волонтёрском движении и помогать людям в трудной ситуации. К тому же родители меня в этом поддерживают, говорят, если тебе это близко, продолжай заниматься.

Ссоры с родителями и желание погулять

За семь месяцев текущего года в Норильске зарегистрировано 23 случая ухода несовершеннолетних из дома и учреждений внесемейного воспитания. Чаще убегают «домашние» дети, в этом году таких – 20 несовершеннолетних. Из госучреждений ушли три ребёнка. Бывают и массовые уходы. В этом году собирались компании от двух до восьми «бегунов». Как отмечают полицейские, самые распространенные причины ухода – ссора с родителями и банальное желание погулять.