МАУ ИЦ «Норильские новости»

История неразделённой любви со счастливым финалом

История неразделённой любви со счастливым финалом

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История неразделённой любви со счастливым финалом

В сказках, когда принцесса попадает в неприятности, её спасает прекрасный принц. В реальности героев может быть больше - целый отдел полиции и волонтёры. Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы Норильска, наградил участников поисковой операции по розыску несовершеннолетней девушки.

История неразделённой любви со счастливым финаломИстория неразделённой любви со счастливым финаломИстория неразделённой любви со счастливым финаломИстория неразделённой любви со счастливым финалом

Всем миром

8 августа в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило сообщение о пропаже 16-летней девушки. Мама подростка рассказала, что накануне её дочь рассталась со своим молодым человеком и сильно по этому поводу переживала. Когда женщина вернулась домой, то обнаружила записку, прочтя которую, поняла, что её дочь решила свести счёты с жизнью.

По тревоге был поднят весь личный состав Кайерканского отдела – сотрудники патрульно-постовой службы, дежурной части, уголовного розыска, дознаватели и следователи. К полицейским присоединились волонтёры «Молодой гвардии» и молодёжного парламента города. Были опрошены друзья и знакомые, информацию распространили по социальным сетям. Поисковики обошли весь район, гаражные массивы, промышленные объекты и близлежайшую тундровую зону. Поиски длились несколько часов. Девушку обнаружили полицейские - она пряталась в заброшенной шахте, проведя там сутки. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

Это наша работа...

- Ваша профессия, ваша служба, безусловно, очень важна для обеспечения безопасности города, - обратился к сотрудникам правоохранительных органов Николай Тимофеев. - Хочу выразить вам искреннюю признательность за вашу непростую службу. Я сам погоны носил, поэтому знаю, что это такое. А волонтёрам хочу сказать: вы молоды, но ваша жизненная позиция уже говорит о том, что вы всегда готовы прийти на помощь людям. Спасибо вам за это.

Николай Тимофеев вручил благодарственные письма и памятные подарки всем участникам поисковых работ.

- У меня тоже дети, поэтому за подростков всегда переживаю, - рассказал Евгений Захаров, младший оперуполномоченный отдела полиции № 3 ОМВД России по Норильску. - Несмотря на то что в летний период нас не так много, кто-то в отпусках, кто-то в командировках, поднялись все. Когда пропадают дети, ждать нельзя, поиски начинаются, как только поступило заявление. Когда подростка обнаружили, напоили её горячим чаем и накормили шоколадом. Хорошая девушка. Думаю, всё у неё будет замечательно. Нам пообещала, что больше из дома убегать не будет. А насчёт награждения? Не часто такое бывает, ведь это просто наша работа. Но нам правда очень приятно.

- Я в тот вечер был дома, - вспоминает Игорь Щербаков, ученик школы № 31. – Мне позвонил знакомый из общественной организации, сказал, надо помочь. Я живу в Норильске, но быстро собрался и приехал в Кайеркан. Полицейские выдали нам ориентировки, обозначили квадрат поиска и мы приступили к обходу. Мы осмотрели достаточно большую территорию – гаражи, промзону, тундру, обращали внимание на овраги и заброшенные здания. Также опрашивали прохожих, может, кто видел пропавшую девушку. Рад, что в итоге её нашли. Мне нравится участвовать в волонтёрском движении и помогать людям в трудной ситуации. К тому же родители меня в этом поддерживают, говорят, если тебе это близко, продолжай заниматься.

Ссоры с родителями и желание погулять

За семь месяцев текущего года в Норильске зарегистрировано 23 случая ухода несовершеннолетних из дома и учреждений внесемейного воспитания. Чаще убегают «домашние» дети, в этом году таких – 20 несовершеннолетних. Из госучреждений ушли три ребёнка. Бывают и массовые уходы. В этом году собирались компании от двух до восьми «бегунов». Как отмечают полицейские, самые распространенные причины ухода – ссора с родителями и банальное желание погулять.

Текст Людмила Кожевникова
Фото Михаила Назарова
21 августа в 15:09 1180
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