IT-Куб.Норильск открыл очередной набор школьников на бесплатные полугодовые курсы

Предлагаются следующие направления обучения:

1. Основы программирования на C# (для 8-11 классов)

- понедельник и четверг 18.00-20.00

- вторник и четверг 16.00-18.00

2. Python для начинающих (для 8-11 классов)

- среда и суббота 16.00-18.00

3. Системное администрирование (для 8-11 классов)

- понедельник и пятница 18.00-20.00

4. Компьютерная графика (для 6-11 классов)

- вторник и четверг 18.00-20.00

5. Искусственный интеллект (для 8-11 классов)

- понедельник и четверг в 18.00-20.00

- вторник и четверг в 16.00-18.00.

Узнать подробнее о направлениях можно на сайте https://itcube.io/ или по телефонам: 8-913-504-33-00, 8-913-504-33-77 (с 12.00 до 20.00 по будням).

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте https://itcube.io/ в разделе «Набор учащихся» либо перейти по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9e28slzqjd33RbuC6U3kqM85HATuZt4Fy_eBXauyrEKZRsQ/viewform

Напомним, Центр цифрового образования IT-Куб.Норильск начал свою работу в октябре 2020 года в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Проект был инициирован Агентством развития Норильска при поддержке городской администрации. На создание Центра было привлечено более 50 млн рублей: средства федерального и регионального бюджетов, выделяемых в рамках национального проекта «Образование», а также софинансирование Агентства развития Норильска.

Ежегодно более 400 школьников города имеют возможность бесплатно изучать перспективные направления IT-сферы от основ программирования на Python до искусственного интеллекта, используя самое современное оборудование. Партнеры сети - гиганты IT-индустрии: Лицей Академии Яндекс, Cisco, АЛРИИ, Кодвардс, Алгоритмика и др. Набор в бесплатные группы ведётся ежегодно на конкурсной основе.