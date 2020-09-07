Итоги рейдовых мероприятий

Оба рейда проводились в целях выявления нарушений на дорогах города и их количества. Цифры оказались совсем не утешительными.

За время рейда «Нетрезвый водитель» было составлено 112 административных материалов, два автомобиля отправлены на штрафстоянку, задержаны двое нетрезвых водителей.

По мероприятию «Пешеходный переход» четыре водителя привлечены к ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов. А также 13 водителей привлечены за нарушение правил использования ремня безопасности.

Кроме того, во время мероприятий были выявлены и другие нарушения. Например, движение по встречной полосе. Трое водителей управляли транспортными средствами вообще без водительских прав. И за несвоевременную уплату административных штрафов по статье 20.25 составлено 11 материалов.

Помимо профилактических рейдов, на дорогах города было зафиксировано два ДТП. Оба произошли в субботу, пятого сентября. Первое ДТП произошло на автодороге Норильск - Кайеркан, нетрезвый водитель автомобиля Mazda совершал обгон по встречной полосе и во время возвращения на полосу совершил столкновение со встречным автомобилем КамАЗ. Водитель автомобиля Mazda госпитализирован.

Второе ДТП произошло на Юго-Западной объездной автодороге. Водитель автомобиля Volkswagenпри повороте на прилегающую территорию сбил велосипедиста, не уступив ему дорогу. Велосипедист госпитализирован.

В очередной раз сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.