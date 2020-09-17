Из лыжной базы - в спортивно-туристический комплекс

Ещё в прошлом году АРН начало разработку проекта развития базы «Оль-гуль». Главная идея проекта – круглогодичная работа комплекса. Уже этим летом началась подготовка к установке нового причала. Волонтёры разобрали старый понтон, а специалисты компании «Норникель» помогли разобрать металлическое основание и очистили озеро от плавника.

- В связи с переходом к спортивно-туристическому комплексу у нас появляются новшества: при поддержке Агентства развития Норильска мы занялись брендингом, а также развитием причальной инфраструктуры. Старый причал демонтирован, на берегу отсыпана щебёнка, уже пришёл современный понтонный причал, установим его в ближайшие дни. У нас появилась и новая услуга – прокат двухместных байдарок. Всего пришло восемь байдарок, в прокате используем четыре. Вместе с ними – новые вёсла, спасательное оборудование, шлемы. Так что мы приглашаем всех норильчан 20 сентября принять участие в открытии клуба сапсёрфинга. Наши сотрудники расскажут об основных правилах поведения на воде и будут следить за использованием оборудования, - пояснила Полина Киселёва, директор лыжной базы «Оль-Гуль».

Что касается внешнего облика, то здесь новизну придало свежее оформление будущего спортивно-туристического комплекса.

- Агентство привлекло художников для создания красивых локаций на территории базы. Первая – арт-объект в одном из вспомогательных помещений, выполненный местной художницей Дарьей Утробиной. С Дарьей мы работали впервые, но видели другие её работы и решили привлечь к участию в нашем проекте. Получилась яркая, запоминающаяся роспись об активном отдыхе на природе, - рассказала Анна Волкова, специалист по развитию туризма АРН.

Участие в росписи стен принял также Максим Поторжнов, который уже приложил кисть к городским фасадам в рамках норильской галереи уличных искусств «АРкТика». На этот раз Максим украсил основную стену внутри здания в стиле брендбука кластера, дизайн разработал Игорь Маковский.

В рамках развития ТРК «Арктический» до конца года планируется запустить инновационную платформу, которая позволит привлечь российских и зарубежных туристов за счёт яркого и качественного медиаконтента и блога о путешествиях по нашему полуострову. Помимо этого, платформа представит всю актуальную информацию о действующих турах на территории Таймыра от местных туроператоров.

Ожидается, что уже 21 сентября в Норильск приедут эксперты, которые проведут классификацию коллективных средств размещения. В этом году они будут работать с четырьмя участниками кластера, финансирует деят