Из–под земли достанут

Сломалась машина, закончились материалы, технику нужно сочно перебросить на другой участок — решить все эти моменты на рудниках теперь можно буквально за пару минут, просто позвонив на мобильный телефон нужному специалисту, даже если он находится на самом низком горизонте.

Казалось бы, невероятно, но современные технологии это позволяют. Во многом благодаря всё тому же оптоволоконному кабелю, проложенному на горизонтах. Он обеспечивает рудники сетью Wi–Fi, с помощью него и работают телефоны и рации. Этими устройствами связи под землёй оснащены все ключевые специалисты и водители техники, а также многие рабочие.

Шахтные мобильные телефоны мало чем отличаются от своих сотовых собратьев. Существуют лишь две особенности. Первая: с них можно позвонить только на те номера, которые зарегистрированы в рабочей сети, ну и в интернет выйти, конечно, не получится. Последнее ограничение связанно не с техническими особенностями подземной сети передачи данных, а с соображениями безопасности и коммерческой тайной. Вторая особенность таких телефонов — наличие особой искрозащитной системы, позволяющей безопасно использовать данное устройство на рудниках. Для понимания: обычные телефоны, даже в авиарежиме, запрещено использовать в шахте как небезопасные и способные вызвать пожар или взрыв, особенно на тех участках, где могут присутствовать легко воспламеняемые газы. К выбору устройств связи в «Норникеле» подходили особенно тщательно именно с точки зрения безопасности. Перебрав десятки вариантов, остановились на компактных кнопочных моделях с противоударным корпусом, двойным стеклом и довольно мощным аккумулятором, который может работать без дополнительной зарядки несколько смен подряд.

Раньше для связи с работниками, находящимися в шахте, использовалась так называемая система СУБР. Диспетчер посылал на фонарь рабочего специальный сигнал. Фонарь начинал мигать, и специалисту приходилось бросать все дела и отправляться на поиски ближайшего стационарного шахтного телефона, чтобы связаться с диспетчером. Иногда везло — точка связи находилась рядом, а порой приходилось идти довольно далеко. В результате, когда для решения вопроса необходимо было задействовать нескольких специалистов, находящихся на разных горизонтах, на устранение проблемы могло уйти несколько часов. Впрочем, система СУБР работает и сейчас как дублирующая и является важным элементом безопасности на рудниках. С помощью неё подаются аварийные сигналы в случае чрезвычайной ситуации.