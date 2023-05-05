Изменения в движении общественного транспорта в выходные и праздничные дни

В связи с проведением на территории города Норильска мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 5, 7 и 9 мая будет временно изменена схема следования автомобильного транспорта.

На территории Центрального района города Норильска:

05 и 07 мая 2023 года на период проведения генеральной репетиции парадного расчета частей Норильского гарнизона:

- на участке улицы Севастопольская от перекрестка с улицей Богдана Хмельницкого до перекрёстка с улицей Кирова с 09:00 часов до 13:00 часов.

07 мая 2023 года с 13:30 часов до 15:30 часов:

- на участке улицы Лауреатов от перекрестка с улицей Ленинградской до проезда к дому № 61 по улице Лауреатов.

09 мая 2023 года:

- по Ленинскому проспекту с 08:00 часов до 20:00 часов;

- по улице Севастопольская с 07:00 часов до 18:00 часов;

- на участке улицы Кирова от перекрёстка с улицей 50 лет Октября до перекрёстка с улицей Пушкина с 07:00 часов до 15:00 часов;

- на участке улицы Пушкина от площади Гвардейская до перекрёстка с улицей Кирова с 07:00 часов до 15:00 часов;

- на участке улицы Богдана Хмельницкого от перекрёстка с улицей 50 лет Октября до перекрёстка с улицей Пушкина с 07:00 часов до 15:00 часов.

На территории района Кайеркан:

07 мая 2023 года с 16:00 часов до 17:00 часов:

- на участке улицы Надеждинская от межквартального проезда вдоль дома № 1а до перекрёстка с улицей Первомайская.

09 мая 2023 года:

- на участке улицы Надеждинская от межквартального проезда вдоль дома № 1а до дома № 15 с 11:00 часов до 18:00 часов;

- на участке улицы Шахтерская от дома № 6 до перекрёстка с улицей Надеждинская с 11:00 часов до 18:00 часов;

- на участке улицы Школьная от дома № 7 до перекрёстка с улицей Шахтерская с 11:00 часов до 16:00 часов.

На территории района Талнах 09 мая 2023 года:

- на участке улицы Диксона от перекрёстка с улицей Спортивная (1 участок) до дома № 1 по улице Маслова (МОУ СОШ № 20) с 11 часов 30 минут до 16:00 часов;

- на участке улицы Спортивная (1 участок) от перекрестка с улицей Таймырская до улицы Диксона с 11 часов 30 минут до 16:00 часов;

- на участке улицы Таймырская (1 участок) от перекрестка с улицей Строителей до перекрёстка с улицей Диксона с 11 часов 30 минут до 16:00 часов.

В период временного прекращения движения временно будут изменены схемы движения муниципальных маршрутов на некоторых участках регулярных пассажирских перевозок и осуществлять движение объездным направлениям. Подробности на сайте https://norilsk-city.ru