Изменения в законодательстве по вопросам государственной кадастровой оценки

Федеральным законом от 31.07.2020 №269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственной кадастровой оценки» внесены изменения в ФЗ от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в части установления перехода к единой дате и единому четырёхлетнему циклу государственной кадастровой оценки.

С 2022 года государственная кадастровая оценка будет проходить одновременно в отношении всех земельных участков на территории РФ, которые учтены в ЕГРН. С 2023 года это коснётся всех зданий, помещений, сооружений, объектов незавершённого строительства. Следовательно, в 2022 году по всей России проведут оценку земельных участков без учёта ограничений её периодичности, а в 2023 году — всех объектов капитального строительства.

Согласно нормам закона о кадастровой оценке, региональным правительством издано распоряжение от 16.10.2020 №755-р о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Красноярского края:

- в 2022 году земельных участков по состоянию на 1 января 2022 года;

- в 2023 году зданий, помещений, сооружений, объектов незавершённого строительства, машино–мест по состоянию на 1 января 2023 года.