​Изменились правила подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами за ЕГЭ

Сейчас подача апелляции полностью перешла на дистанционный формат - офлайн. В порядке проведения государственной итоговой аттестации разъясняется, что апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в течение двух рабочих дней, которые идут сразу же после официального объявления итогов экзамена по интересующему предмету.

На сайте управления общего и дошкольного образования администрации города Норильска - norduo.ucoz.ru - будут размещены ссылка на форму апелляции о несогласии с выставленными баллами, график обработки результатов ЕГЭ. Бланк нужно скачать, заполнить и отправить на электронные адреса: выпускникам прошлых лет - на электронную почту KogerII@norilsk-city.ru ; выпускникам 2020 года - на электронный адрес образовательного учреждения, в котором они обучались.

После этого отправителю необходимо убедиться в получении апелляции по телефонам: выпускникам прошлых лет — по телефону 43-72-00 (3217), Ирина Ивановна Когер; выпускникам этого года — по телефону школы, в которой они обучались.

В 2020 году у участников ЕГЭ есть возможность участвовать в рассмотрении апелляции в дистанционном режиме с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для этого во всех районах города созданы пункты, оснащённые точками доступа к дистанционному рассмотрению апелляции конфликтной комиссией Красноярского края. О дате, времени и месте рассмотрения апелляции будет сообщено индивидуально.

Дополнительную информацию можно получить в управлении общего и дошкольного образования администрации города Норильска по телефону 43-72-00 (3217).