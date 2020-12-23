Изображение главного храма Вооруженных сил РФ в канун Нового года передано в Норильский музей боевой славы

Вручил изображение исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев. Он напомнил о том, что в августе 2020 года в окрестностях Норильска состоялись межвидовые тактические учения войск Северного флота, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и частей Западного и Центрального военных округов. Во время этого значимого события заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и преподнесли в подарок Норильску изображение уникального собора. В администрации города справедливо решили, что лучшее место для хранения дара военных - музей боевой славы.

Николай Тимофеев отметил, что открытие главного храма Вооруженных сил России состоялось 9 мая 2020 года, в год памяти и славы, - в честь 75-летия Великой Победы и ратных подвигов нашего народа во все времена.

Напомним, что закладной камень в основание собора освятил 19 сентября 2018 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл в присутствии президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу в парке «Патриот» Одинцовского района Московской области. Необычный храм по проекту архитектора Дмитрия Смирнова возведён на народные пожертвования. В этом третьем по размерам соборе России – самое большое изображение лика Христа Спасителя в мире - 300 кв. метров. Купол спроектирован в форме шлема святого благоверного князя Александра Невского, его вершину венчает изображение архангела Михаила, предводителя небесного воинства, для чугунных плит крылец и ступеней использован сплав, в который входит металл из переплавленного оружия вермахта.

Председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин, который руководит Музеем боевой славы, поблагодарил за столь замечательный дар – частицу истории, которую здесь стараются беречь, хранить и передавать молодым поколениям. Он также выразил благодарность администрации Норильска и «Норникелю» за поддержку в проведении совместных мероприятий, направленных на развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодёжи.

На церемонии дарения присутствовали председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, замглавы города по взаимодействию с правоохранительными органами Фёдор Чередниченко, и.о. замглавы города по собственности и развитию предпринимательства Евгений Войник, и. о. замглавы города по социальной политике Михаил Голуб, начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева, начальник мобилизационного отдела администрации города Владимир Лозинский и заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» - директор департамента безопасности Юрий Авдеев. Почётным гостям во время небольшой экскурсии представили коллекцию музея. Интересно, что во время недавних учений военнослужащие не раз приходили в музей, экспозиция которого пополнилась экспонатами и с полигонов. Отработанные гильзы, на которых гравировали имена юных участников полевых выходов, оставались на память норильским ребятам. Парни делились с ветеранами, что это стимулирует их интерес к службе в армии.

Валерий Шабурин рассказал, что особое внимание в музее уделяют истории Великой Отечественной войны. Поисковые отряды норильчан привезли с мест боёв уникальные свидетельства, среди которых и православный крестик, который нашли зажатым в ладони у неизвестного солдата Красной армии. Своими экспонатами музей делится и со школьными музеями. Многие ребята знакомятся с ними во время военных сборов, выездных лекций и экскурсий. Сейчас, в период пандемии, музейные занятия для школьников проводятся в онлайн-режиме. В будущем филиал музея планируют открыть в Кайеркане. Наши ветераны боевых действий с большой самоотдачей трудятся на музейном поприще ради того, чтобы в будущем дети хранили и передавали нашу священную память.

В экспозиции установлено немало манекенов с образцами военной формы. Один из них особенный – его прототипом стал участник войны в Афганистане Герой Советского Союза Игорь Чмуров, с которым Валерий Шабурин встречался лично. «Так удалось создать образ с полным обмундированием и всеми регалиями героя, только без усов», - поделился Валерий Шабурин.

Приглашённые гости почтили и память героев, призывавшихся из Норильского военкомата. На музейной стене хранятся фотографии 22 норильчан, погибших в Афганистане и Чечне. В их честь в наших школах установлены Парты героев.

Недавно начальник комендатуры в Дудинке полковник ФСБ Максим Козлов передал музею новый экспонат, привезённый с раскопок под Волгоградом. А один из офицеров-черноморцев, узнав, что в Норильске есть Музей боевой славы, прислал образец своей формы. И в новом году здесь ждут пополнений: обещаны в дар два генеральских мундира, а также на время экскурсий одна из вдов ветеранов будет предоставлять парадный мундир мужа.

С деятельностью Музея боевой славы, для которого по крупицам собирают экспонаты более 15 лет, можно познакомиться в Молодёжном центре на улице Советской, 9. Сейчас возможны экскурсии для посетителей до пяти человек. На все вопросы, в том числе и о его работе в условиях пандемии, ответят по телефону 8-913-505-81-44.