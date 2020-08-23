Изучая родную землю

Всё по плечу



Русское географическое общество не прекращало свою работу с момента создания, но бывали в его истории и тёмные времена. Так, после развала Советского Союза практически на десятилетие деятельность РГО была сведена к минимуму. Экспедиции, конечно, были, но их можно пересчитать по пальцам. Да и лишённая господдержки организация выживала за счёт энтузиастов, тративших личные средства на исследования и путешествия. Отвоёвывать утраченные престиж и статус организация начала в миллениум. В ноябре 2009 года президентом Русского географического общества был избран Сергей Шойгу, а также сформирован попечительский совет, председательство в котором принял на себя Владимир Путин. Сегодня РГО — мощная структура, которой по плечу самые глобальные задачи.

Красноярское краевое отделение РГО под разными названиями существует с 1901 года. Этот отдел, сформированный под эгидой Императорского Русского географического общества, внёс существенный вклад в развитие региона. И Норильский и Дудинский филиалы краевого отделения играют важную роль, решая организационные вопросы и обеспечивая группы исследователей специалистами, которые имеют большой опыт работы в Заполярье.

Следы первопроходцев

Отметить юбилей Красноярское отделение РГО решило одним из самых крупных путешествий за последние два десятилетия. Комплексная экспедиция общества и Северного флота проходит по маршруту великих полярных исследователей Владимира Русанова и Эдуарда Толля. Учёные и военные пытаются найти артефакты, отражающие историю освоения Арктики, и дополнить знания о её первопроходцах.

В составе экспедиции — два отряда. Первый вышел 5 августа из Североморска на ледоколе «Илья Муромец». Он повторит маршрут первой русской полярной экспедиции барона Толля 1900–1902 годов — пройдёт вдоль северных берегов Таймыра до острова Беннетта. В его составе — учёные, поисковики, историки и специалисты по глубинным исследованиям. На данный момент отряд уже прошёл Диксон и двигается к устью Енисея, где и будут проводиться основные работы.

Остров Беннетта привлёк исследователей потому, что там была обнаружена последняя стоянка Эдуарда Толля и его дневники. В 1899 году на шхуне «Заря» барон отправился исследовать Карское море и Северный Ледовитый океан в поисках новых островов. Идеей фикс путешественника было обнаружить и рассказать всему миру о легендарной Земле Санникова, в существование которой он свято верил. Три года спустя, когда шхуна встала на зимовку у берегов Таймыра, Толь, чтобы не терять время, в компании двух промысловиков и учёного–астронома отправился в санно–шлюпочный поход на остров Беннета. Он рассчитывал, что с крайней точки острова можно будет увидеть Арктиду — тот самый загадочный северный материк, затерянный во льдах и обогреваемый вулканическим теплом. Часть маршрута группа прошла на собачьих упряжках по тонкому льду до острова Высокого, а оттуда до финишной точки — на обычных байдарках, лавируя среди льдов.

По задумке руководителя экспедиции, два месяца спустя, как только сойдут льды, к острову должна была подойти шхуна и забрать участников похода. Но «Заря», отправившись за исследовательской группой, получила серьёзные повреждения и чуть не затонула. Корабль пришлось срочно уводить в спокойные воды, где нет опасных движущихся льдов, а барона и его команду бросать на волю Севера.

В 1903 году поисковая экспедиция под руководством лейтенанта Колчака обнаружила место стоянки Толля. Барон, не дождавшись «Зари», принял решение двигаться на юг в сторону континента, однако, что стало в итоге с ним и его группой, неизвестно и поныне.

В планах сегодняшней экспедиции РГО — в первую очередь еще раз досконально исследовать место зимовки Толля, собрать представляющие историческую ценность артефакты, для создания музейной экспозиции, а в идеале — попробовать обнаружить и новые следы экспедиции столетней давности. Маршрут группы барона известен, а значит, вполне возможно, удастся обнаружить и другие стоянки или так называемые гурии с «закладками» — курганы из камней, в которых принято оставлять бутылки с короткими записками об экспедиции, её участниках и дальнейшем маршруте.

Клондайк истории

Второй отряд экспедиции РГО отправился в путь 17 августа на морском буксире МБ–12. Цель — обследовать прибрежную территорию Новой Земли. Этот район можно считать настоящим Клондайком истории освоения Севера, немало великих путешественников и отважных мореплавателей пропало там без вести. Задача группы — прощупать дно с помощью эхолота. В случае обнаружения предметов, на дно будут спущены водолазные дроны.

В идеале — найти затонувший корабль первооткрывателей Земли Франца–Иосифа Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера «Адмирал Тегетгофф». Его зажало льдами в 1874 году, и, чтобы не погибнуть, экипаж был вынужден оставить корабль у берегов Земли. Уже известны примерные координаты расположения судна. Несколько лет назад, во время очередной экспедиции РГО, удалось обнаружить недалеко от берега затонувший корабль, по внешнему виду похожий на «Тегеттгофф». Успех дела, по словам научного руководителя экспедиции, зависит только от ледовой обстановки.

Принять участие в поисках этого судна должна была и группа норильских дайверов. Организаторы экспедиции планировали привлечь северян как людей имеющих и всё необходимое снаряжение, и огромный опыт погружения в северных широтах. Включить в походную группу специалистов из Норильска помешала пандемия.

«Геркулес» Русанова

Еще одной задачей этой экспедиционной группы станет поиск места гибели известного русского путешественника и первооткрывателя Владимира Русанова, пропавшего в районе Северной Земли в 1912 году вместе с судном «Геркулес» и всем экипажем. О том, что произошло с экспедицией, не было известно вплоть до 1934 года, пока на безымянном островке (сейчас это остров Геркулес) не был обнаружен столб, на котором была вырублена надпись «ГЕРКУЛЕС. 1913». В том же году на соседнем островке, расположенном в шхерах Минина, были найдены остатки одежды, патроны, компас, фотоаппарат, охотничий нож и другие вещи, принадлежавшие участникам той экспедиции. Можно предположить, что крайне неблагоприятные ледовые условия в 1912 году вынудили экипаж «Геркулеса» встать на зимовку в районе северной части Новой Земли, а в следующем году Русанов, скорее всего, достиг Северной Земли. Тщательные исследования этого района, возможно, помогут найти и место последней зимовки экипажа, и затонувший в этом районе корабль.

Битва за Север



Помимо следов великих исследователей и первооткрывателей Арктики, группа займётся поиском и следов битвы за Север. В период Второй мировой в районе Новой Земли базировались «Кригсмарине» (это официальное наименование германских военно–морских сил в эпоху Третьего рейха). Немецкие подводные лодки регулярно в этом районе атаковали идущие по Северному морскому пути конвои союзников. Район был равноудалён от авиационных баз и СССР, и Запада, так что без поддержки с воздуха здесь разворачивалась настоящие дуэли капитанов немецких подлодок и военных кораблей, охраняющих конвой. Затонувшие суда обеих сторон теперь покоятся на морском дне.

«Заполярная Правда» планирует внимательно следить за ходом этих масштабных исследовательских и исторических изысканий и обязательно расскажет о результатах.

В тему

Русское географическое общество было основано по высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году. 18 августа (6 августа по старому стилю) 1845 года император утвердил временный устав РГО. Идея создания общества принадлежала адмиралу Фёдору Петровичу Литке, воспитателю будущего первого председателя Русского географического общества великого князя Константина Николаевича. Главной задачей новой организации было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли.

В 1851 году открылись два первых региональных отдела Русского географического общества: Кавказский — в Тифлисе и Сибирский — в Иркутске. Затем создаются новые отделы: Оренбургский, Северо–Западный в Вильно, Юго–Западный в Киеве, Западно–Сибирский в Омске, Приамурский в Хабаровске, Туркестанский в Ташкенте. Они проводили обширные исследования своих регионов. К 1917 году Императорское Русское географическое общество насчитывало 11 отделов (включая штаб–квартиру в Санкт–Петербурге), два подотдела и четыре отделения.