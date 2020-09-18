Изучить, чтоб предотвратить

В Норильске состоялось выездное заседание комиссии депутатов Заксобрания края по расследованию причин и последствий аварии на ТЭЦ-3.

Комиссия собирает и анализирует информацию от разных ведомств. Эти данные помогут разобраться в причинах случившегося и подготовить доклад, который будет представлен Законодательному собранию Красноярского края до 9 октября текущего года. В нём будут отражены предложения о мерах предупреждения техногенных аварий, приводящих к загрязнению окружающей среды, при осуществлении экономической и других видов деятельности в Арктической зоне.

В ходе рабочего совещания в Норильске на комиссии депутатского расследования обсуждались результаты ликвидации последствий ЧС, а также план работы по предотвращению подобных аварий в будущем.

- Масштабная работа по ликвидации последствий аварии продолжается. Основные усилия сконцентрированы на полной ликвидации негативных экологических и социальных влияний. Приложено много усилий, привлечено немалое количество техники и людей. Постепенно, но нам удаётся минимизировать ущерб, нанесённый природе. Работать в этом направлении будем и дальше, - рассказал Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы города Норильска.

По итогам совещания Людмила Магомедова, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края, отметила большой объём проделанной работы:

- Сегодня делается всё, что необходимо. «Норникель» разрабатывает программу, в том числе по оказанию помощи коренным малочисленным народам.

Владимир Демидов, председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного собрания Красноярского края, подчеркнул:

- Выводы делать рано, мы ждём результаты лабораторных исследований от Сибирского отделения Российской Академии наук, а также итоги расследования Следственного комитета. Возможно, одна из причин ЧС – растепление грунтов. Данные, которые мы получим, будут использоваться для принятия мер, направленных на создание безопасных условий жизни в городе.

На вопрос журналистов о проблемах, связанных с растеплением грунтов, и угрозой не только промышленным объектам, но и жилому сектору, Елена Пензина, заместитель председателя комитета по промышленной политике, транспорту и связи Заксобрания края, ответила:

- Здесь особая территория, вечная мерзлота. И те проблемы, которые сегодня были обозначены, очень остро стоят перед вашим городом. Их, безусловно, необходимо решать. За чей счёт это делать, пока не решено. В рамках программы капитального ремонта проводить эти исследования и технические замеры невозможно — это будет нецелевое использование бюджетных средств. Это должна быть какая-то иная программа.

Также депутаты отметили, что те методы, которые принимаются сейчас по устранению последствий, необходимо реализовывать и на других территориях Красноярского края. Например, создание постоянно действующей единой экологической лаборатории. Возле каждого предприятия, деятельность которого потенциального может оказывать влияние на окружающую среду, нужно постоянно проводить исследования почвы, воды и воздуха для того, чтобы устанавливать конкретные квоты и наказания за возможные нарушения.

Кроме того, представители комиссии сообщили о том, что у них уже есть конкретные предложения по внесению изменений в федеральные и краевые законы.