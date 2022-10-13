Из-за изменения климата в Арктике могут исчезнуть белые медведи

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы, площадь ледяного покрова Арктики сократилась в последние годы более чем на 30%. А так как большую часть жизни белые медведи проводят среди дрейфующих льдин, это может уже в ближайшем будущем привести к сокращению численности медведей на 2/3.

Представитель экологической организации Polar Bears International Джефф Йорк заявил, что в связи с глобальным потеплением в Арктике у медведей отсутствует доступ к пище, из-за чего они голодают и стремительно теряют вес — до двух кг в день.

Главный источник питания медведей — это тюлени, естественной средой обитания которых являются арктические льдины. Но так как количество и площади ледников сокращаются, хищникам приходится мигрировать на континент, где для них недостаточно пищи.

Экологи всего мира обратили внимание на данную ситуацию, чтобы спасти хозяина Арктики.