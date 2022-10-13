МАУ ИЦ «Норильские новости»

Из-за изменения климата в Арктике могут исчезнуть белые медведи

Из-за изменения климата в Арктике могут исчезнуть белые медведи

Главная / Новости / Город

Из-за изменения климата в Арктике могут исчезнуть белые медведи

Из-за изменения климата в Арктике могут исчезнуть белые медведи

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы, площадь ледяного покрова Арктики сократилась в последние годы более чем на 30%. А так как большую часть жизни белые медведи проводят среди дрейфующих льдин, это может уже в ближайшем будущем привести к сокращению численности медведей на 2/3.

Представитель экологической организации Polar Bears International Джефф Йорк заявил, что в связи с глобальным потеплением в Арктике у медведей отсутствует доступ к пище, из-за чего они голодают и стремительно теряют вес — до двух кг в день.

Главный источник питания медведей — это тюлени, естественной средой обитания которых являются арктические льдины. Но так как количество и площади ледников сокращаются, хищникам приходится мигрировать на континент, где для них недостаточно пищи.

Экологи всего мира обратили внимание на данную ситуацию, чтобы спасти хозяина Арктики.

Фото из открытых источников
13 октября в 09:32 530
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также