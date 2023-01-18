Из-за нехватки техники в городе своевременно не вывозится мусор

«Администрация города в рамках своих полномочий создала управление экологии. В его функции и задачи входит создание площадок для накопления отходов, закупка контейнеров, проведение взаимодействия с «РостТехом», но вывозить за них мусор они не имеют право», - пояснил он.

С начала года в городе стоят крепкие морозы, температура опускается до -50 градусов и ниже. Это влияет на работу спецтехники. В таких погодных условиях мусоровозы могут работать только два часа, потом им необходимо ехать в гараж на отогрев, так как гидравлика машин даёт сбой. Из-за чего график вывоза мусора сбивается, а запланированные объёмы не выполняются.

«По мнению муниципалитета, в Большом Норильске на линии работает недостаточное количество техники, - подчеркнул Павел Пискунов. - Мы провели статистический анализ с начала года, который показал, что у нас на линии работает в среднем 20-21 единица — это стандартное число техники. Из этого можно сделать вывод, что техники недостаточно, её количество нужно увеличивать. Об этом мы также сообщали регоператору».

Напомним, «РостТех» был назначен региональным оператором по вывозу ТКО в 2019 году. Заказчиком выступает краевое министерство экологии и рационального природопользования. Городская администрация проводит ежедневный контроль, по итогам которого составляются соответствующие акты. Все они направляются регоператору, а также в министерство.

«Сейчас мы ждём от министерства ответ по данному вопросу, потому что орган местного самоуправления заинтересован, чтобы на территории города был порядок, своевременный вывоз мусора, и чтобы такие вопросы у горожан не возникали», - сообщил начальник управления городского хозяйства.

Самыми проблемными в этом вопросе дворами считаются жилые дома в конце ул. Комсомольской. Там контейнерные площадки располагаются не в каждом дворе, из-за чего жильцы оставляют мусор прямо возле подъездов. Но здесь Павел Пискунов пояснил, что, к сожалению, по нормам в городе невозможна установка контейнерных площадок в каждом дворе. Жители должны понимать, что вывоз мусора возле подъездов не входит в полномочия «РостТеха». Исключением являются дома, где мусорный бак находится рядом с подъездом. Но если там нет контейнера, то мусор нужно выбрасывать в специально отведённое для этого место.

«В настоящий момент, если смотреть по праздничным дням, мы столкнулись с такой проблемой, как незагруженность контейнера. Это первое. Второе — припаркованный личный транспорт. Очень часто получается так, что мусоровоз не может подъехать к бакам из-за личного транспорта жильцов. И последнее, как уже было сказано выше, в настоящее время при снижении температур, техника не может работать в полном объёме», - пояснила юрисконсульт «Ростех» Марина Никитина.

У многих возникает вопрос, что означает незагруженность баков? Мусор, который остаётся на земле, в баки собирают дворники. В праздничные дни они работали по особому графику, из-за чего баки в некоторые дни были не загружены, что приводило к скоплению мусора вокруг контейнеров.

В заключении Павел Пискунов добавил, что если жильцы своевременно оплачивают услуги по вывозу ТКО, но услуга выполняется недобросовестно, то они могут обратиться с заявлением к региональному оператору, а также в краевое министерство экологии. По итогу рассмотрения обращения будет произведён перерасчёт платы за услугу.