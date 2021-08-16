Из-за непогоды сроки покраски элементов обустройства дорожной сети и нанесения дорожной разметки были скорректированы

«Такая задержка связана с холодной погодой. В середине мая среднесуточная температура воздуха держалась ниже нуля градусов, что не позволяло производить покрасочные работы», - пояснил Андрей Шрайнер, и. о. начальника ОСАДиБДД «Норильскавтодора».

В итоге подрядчик зашёл на объекты в середине июня, но и тогда из-за дождей работы приходилось откладывать. На сегодняшний день все работы завершены, началась приёмка. Не стоит забывать, что в процессе могут быть найдены недочёты, которые подрядчик обязан будет устранить в оговоренные сроки.

Всего этим летом покрашено 65 тысяч кв. м бортового камня, более 21 км металлических декоративных ограждений, и нанесена разметка на площади более 28 тысяч кв. м.