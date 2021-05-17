Из-за опасности схода лавины на горе Отдельной решено вести ежедневный мониторинг обстановки

Глава Норильска Дмитрий Карасев провёл заседание КЧС, на котором обсуждались итоги второго этапа принудительного спуска снежной лавины в районе юго-западного склона горы Отдельной.

Взрывные работы на участке проводила подрядная организация «Взрывное дело», руководитель которой, Вячеслав Буханов, представил отчёт на заседании. «Необходимости в третьем этапе принудительного спуска мы с коллегами не видим. За последние три с половиной недели толщина снежного покрова на участке снизилась на полтора метра. Снег насыщенный, водянистый. Тем не менее его объём на склоне остается большим. В связи с этим сохраняется опасность естественного схода лавины», - сказал Вячеслав Буханов.

Также он добавил, что по результатам операции, схода ожидаемого объёма снежной массы не произошло. В результате было принято решение отказаться от третьего этапа принудительного спуска снежной лавины. Дмитрий Карасев поручил сотрудникам управления ГО и ЧС ежедневно следить за обстановкой, подключив к работе Талнахскую гидрометеорологическую экспедицию. Для ограничения доступа граждан на потенциально опасной территории круглосуточно дежурит наряд полиции.

Когда будет снято оцепление, пока неизвестно. Принятые меры продлятся до момента снятия лавиноопасной ситуации.