МАУ ИЦ «Норильские новости»

Из-за опасности схода лавины на горе Отдельной решено вести ежедневный мониторинг обстановки

Из-за опасности схода лавины на горе Отдельной решено вести ежедневный мониторинг обстановки

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Из-за опасности схода лавины на горе Отдельной решено вести ежедневный мониторинг обстановки

Из-за опасности схода лавины на горе Отдельной решено вести ежедневный мониторинг обстановки

Глава Норильска Дмитрий Карасев провёл заседание КЧС, на котором обсуждались итоги второго этапа принудительного спуска снежной лавины в районе юго-западного склона горы Отдельной.

Взрывные работы на участке проводила подрядная организация «Взрывное дело», руководитель которой, Вячеслав Буханов, представил отчёт на заседании. «Необходимости в третьем этапе принудительного спуска мы с коллегами не видим. За последние три с половиной недели толщина снежного покрова на участке снизилась на полтора метра. Снег насыщенный, водянистый. Тем не менее его объём на склоне остается большим. В связи с этим сохраняется опасность естественного схода лавины», - сказал Вячеслав Буханов.

Также он добавил, что по результатам операции, схода ожидаемого объёма снежной массы не произошло. В результате было принято решение отказаться от третьего этапа принудительного спуска снежной лавины. Дмитрий Карасев поручил сотрудникам управления ГО и ЧС ежедневно следить за обстановкой, подключив к работе Талнахскую гидрометеорологическую экспедицию. Для ограничения доступа граждан на потенциально опасной территории круглосуточно дежурит наряд полиции.

Когда будет снято оцепление, пока неизвестно. Принятые меры продлятся до момента снятия лавиноопасной ситуации.

Фото пресс–службы администрации Норильска
17 мая в 11:08 580
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