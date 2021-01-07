МАУ ИЦ «Норильские новости»

Из-за сильного ветра была перекрыта автодорога до Алыкели

Из-за сильного ветра была перекрыта автодорога до Алыкели

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Из-за сильного ветра была перекрыта автодорога до Алыкели

С 20.40 7 января по решению ГИБДД была перекрыта автодорога Норильск-Кайеркан-Алыкель для всех видов транспорта, кроме технологического.

Из-за сильного ветра была перекрыта автодорога до Алыкели

Норильчане, кто не смог попасть домой из-за запрета движения транспорта, в Центральном районе могут разместиться в Городском центре культуры (Орджоникидзе, 15) и в Кайеркане в КДЦ «Юбилейный» (Шахтёрская, 14). Сегодня, 7 января, в 23.00 от АДЦ Норильска будет доставка граждан до ГЦК.

Сменный персонал НМЗ будет доставлен транспортом повышенной проходимости: из Центрального района и Кайеркана до Надеждинского завода в 23.00.

Напомним, что со вчерашнего дня с 19.00 в городе действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру.

Фото Владимир Макушкин
7 января в 21:00 180
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