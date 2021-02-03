Январские показатели по добыче руды горнорудных подразделений ЗФ немного не дотянули до идеала
Январские показатели по добыче руды горнорудных подразделений ЗФ немного не дотянули до идеала
За прошедший месяц добыто 98 % руды из 100.
Как объясняет Борис Дзарданов, исполняющий обязанности директора производственного департамента, это связано с незапланированными ремонтными работами. Например, на руднике «Таймырский», где меняли канаты основного скипового подъёма. Здесь ремонт затянулся на несколько суток, что внесло в коррективы в план по добыче руды. Также ремонтные работы проходили и на руднике «Скалистый» - на вспомогательном скиповом стволе меняли шкив одной из двух подъёмных машин. И, несмотря на все трудности, за январь никеля в руде добыто 95 %, а меди - 98,5 %.
Переработка металла за прошлый месяц составила 104 %. Меди в медном концентрате выпущено 108 %, а никеля в никель-пирротиновом концентрате получено 98 %, и связано это с бедным содержанием металла в поставленном сырье.
Медный завод, несмотря на ремонт печи Ванюкова № 2, который является одним из основных плавильных агрегатов, на 100 % выполнил план по выпуску черновой и катодной меди.
А вот Надеждинский металлургический завод выполнил план на 93 %. И связано это с тем, что часть медисто-вкрапленной руды пришлось перераспределить на ТОФ для дозагрузки производственных мощностей.
Что касается транспортировки, то больше всего пострадали железнодорожники. Из-за январских морозов и сильного ветра они значительно отстали от графика. А вот автоперевозчики с большим усилием, но справились с ним.