Январские показатели по добыче руды горнорудных подразделений ЗФ немного не дотянули до идеала

Как объясняет Борис Дзарданов, исполняющий обязанности директора производственного департамента, это связано с незапланированными ремонтными работами. Например, на руднике «Таймырский», где меняли канаты основного скипового подъёма. Здесь ремонт затянулся на несколько суток, что внесло в коррективы в план по добыче руды. Также ремонтные работы проходили и на руднике «Скалистый» - на вспомогательном скиповом стволе меняли шкив одной из двух подъёмных машин. И, несмотря на все трудности, за январь никеля в руде добыто 95 %, а меди - 98,5 %.

Переработка металла за прошлый месяц составила 104 %. Меди в медном концентрате выпущено 108 %, а никеля в никель-пирротиновом концентрате получено 98 %, и связано это с бедным содержанием металла в поставленном сырье.

Медный завод, несмотря на ремонт печи Ванюкова № 2, который является одним из основных плавильных агрегатов, на 100 % выполнил план по выпуску черновой и катодной меди.

А вот Надеждинский металлургический завод выполнил план на 93 %. И связано это с тем, что часть медисто-вкрапленной руды пришлось перераспределить на ТОФ для дозагрузки производственных мощностей.

Что касается транспортировки, то больше всего пострадали железнодорожники. Из-за январских морозов и сильного ветра они значительно отстали от графика. А вот автоперевозчики с большим усилием, но справились с ним.