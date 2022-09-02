Эх, как зацветёт!

Сообща дело спорится

Занимается этой работой консорциум под кураторством Высшей школы экономики (ВШЭ). Наталья Рязанцева, руководитель проекта, директор по взаимодействию с регионами ВШЭ, не скрывает, что озеленение в условиях Норильска — настоящий вызов. Важно учесть климат территории, её экологическое состояние, текущую картину озеленения города и облик Норильска после реновации. Ведь будущая зелёная инфраструктура должна быть социально ориентированной, нести декоративную и экологическую функции:

– Для решения поставленной задачи мы опираемся на лучшие российские и зарубежные практики в выборе растительности, управлении почвами и прочих моментах. Поэтому в нашей команде работают специалисты различных направлений. В их числе как эксперты ВШЭ, так и внешние партнёры, например, архбюро Александра Леонова, компания Smart Urban Nature 4.0 и другие. Концепция разрабатывается в тесном взаимодействии с администрацией Норильска, Агентством развития Норильска, Проектным офисом ЗФ. Для нас было принципиально важно привлечь к этой работе команду Заполярного государственного университета (ЗГУ). На мой взгляд, именно на этой площадке может быть создан центр компетенций, необходимый для постоянной методологической поддержки зелёной инфраструктуры города.

Наталья Кармановская, директор эколого–просветительского центра «Ноосфера», депутат местного горсовета добавляет, что над будущей концепцией также работают Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН НИИСХ и экологии Арктики; ряд управлений администрации города, в том числе градостроительства и землепользования, экологии, реновации и другие; Объединённая дирекция заповедников Таймыра; подрядчики–озеленители Михаил и Иван Поповы, которые имеют солидный опыт озеленения

Норильска. Привлекались и активные горожане, высказывавшие идеи и самостоятельно благоустраивающие свои дворы. В процесс включены и студенты ЗГУ. Они также вошли в команды, проводившие полевые исследования с отбором образцов почв и растений.

– Теперь наша задача — сделать так, чтобы концепция обязательно была реализована. Я в этом лично заинтересована, ведь именно я в своё время выступала инициатором её создания. В дальнейшем мы рассчитываем презентовать её Минэкологии РФ, — отметила Наталья Кармановская.

От тундры до тайги

Пока же разработка продолжается. Как рассказал Вячеслав Васенёв, руководитель компании Smart Urban Nature 4.0, отвечающей в проекте за научное обоснование, оценку и прогнозирование экологических функции зелёных насаждений и почв, на данный момент работа пересекла экватор:

– Нынешний полевой этап включил натурные исследования и лабораторные анализы, а также обобщение и анализ полученных результатов. Исследования проводили группы специалистов разного профиля — ботаники, почвоведы, ландшафтоведы, экологи. Сегодня продолжается лабораторный анализ, но эксперты уже обращают внимание на заметную разницу почв в районах города по физико–химическим свойствам и их пригодности для озеленения. Очевидно, что Талнах — более благоприятное место для зелёных насаждений. Там их разнообразие выше и состояние лучше. Он даже климатически отличается от Центрального района, Оганера и Кайеркана. Если в последнем представлена тундровая растительность, то Талнах — это и лесотундра, и таёжные растения. Почва там в основном перегнойная, более пригодная для выращивания древесно–кустарниковой растительности, это видят и сами горожане. Объясняется такая разница сочетанием естественной неоднородности почвенно–ландшафтных условий, на которую накладывается антропогенный фактор. Мы имеем в виду не только состояние воздуха и общую экологическую обстановку, но и подходы к созданию городских почв. В Талнахе, особенно в нижней его части, где расположена площадь Горняков, почвенные профили близки к естественным. В других же районах города почти всегда использованы привезённые грунты разного качества, в основном хуже, чем талнахский. Такие отличия должны быть учтены концепцией.

Вячеслав говорит, что почвенный вопрос оказался ключевым, поскольку именно острый дефицит приемлемой для выращивания зелёных насаждений земли — одна из основных проблем озеленения:

– Как правило, городские почвы сильно отличаются от фоновых (почвы территорий в пределах одного километра от города, не подвергающихся техногенному воздействию или испытывающих его в минимальной степени — прим. авт.) Сейчас почвы Норильска представляют собой очень пёструю смесь грунтов, привезённых с разных территорий без особого учёта их свойств и качества для задач озеленения. В целом почвенное конструирование — это нормальная практика городского озеленения. Но если в других городах есть возможность импортировать почвогрунты и их компоненты извне (например, в Москву торф и торфо–песчаные смеси завозят из Подмосковья и соседних областей), то в Норильске этот «рынок» ограничен. По сути, грунт брать неоткуда, и для озеленения используется всё, что становится доступным при строительстве или разработках промплощадок. В результате относительно плодородные почвы сочетаются с бедными и сильно деградированными. Замечу, что для чистоты эксперимента мы брали образцы во всех районах и на разных по годам застройки участках.

Ели растить не будем

Что до ассортимента растений, то, конечно, выращивать голубые ели специалисты здесь не планируют, поясняя, что разумно использовать набор растительности, которая адаптирована и к климатическим условиям, и к антропогенной нагрузке. Объективно этот перечень видов меньше, чем, скажем, в средней полосе страны, но не так узок, как принято считать.

— Одних только ив до 15 видов, они декоративные, устойчивы к загрязнению, малотребовательны к почвам и выполняют экологическую функцию — хорошо поглощают пыль из воздуха и традиционно используются в разных городах в придорожных участках и промзонах. Также можно высаживать травянистые многолетние злаковые композиции, есть предложения и по суккулентам. Да, искусственно расширить перечень видов, подходящих для Норильска, мы не сможем, но те варианты, которые предлагаем, более разнообразны, чем традиционно используемые, — делятся в Smart Urban Nature 4.0.

Эксперты поясняют: речь идёт не о банальной пересадке растений из тундры или завозе почвогрунта для городских газонов. Такой подход возможен, но локально, например, для поставок торфа как добавки в многокомпонентные плодородные смеси. Растения же следует выращивать на месте, и один из пунктов концепции предлагает создание питомника или оранжереи.

– Для рационального использования почвенных ресурсов и создания экологически устойчивых почвенных конструкции планируется создание фабрики почв — площадок, на которых можно накапливать и анализировать разные варианты почвосмесей и тестировать их пригодность для различных вариантов озеленения. Здесь же будут отрабатываться технологии по созданию рулонных газонов. Экспресс–методы позволяют создать дёрновый слой рулонных газонов в течение 14–20 дней, и их можно использовать не только на подготовленных участках почвы, но и на горнопромышленных отходах и песке. Такой материал уже применяли в Кировске, Мурманске, Апатитах и Мончегорске. Фабрика почв и питомник — примеры того, что можно отнести к инфраструктуре поддержки. Для её реализации предлагается создание центра компетенций в сфере городской зелёной инфраструктуры на основе партнёрства города, науки, образования и бизнеса.

Отдельно рассматривается так называемое внутреннее озеленение — это растения, которые в течение года растут в помещениях, скажем, в торговых центрах, а на лето в кадках выносятся на улицу. Здесь может быть оправдан завоз растений с Большой земли, считают эксперты, во всяком случае, на первых порах. В дальнейшем они так же могут выращиваться в местном питомнике.

Перед презентацией готовой концепции её разработчики обещают провести публичные слушания, чтобы узнать, нравится ли она горожанам, отражает ли их желания. Именно от жизнеспособности предложений документа зависит воплощение «зелёной» стратегии, уверена Наталья Рязанцева.

Фото предоставлены Высшей школой экономики