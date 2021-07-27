Экологическую экспертизу строительства в Арктике помогут упростить типовые проекты

Изначально типовые проекты стали разрабатываться для очистных сооружений, они позволяли значительно снижать затраты на проектирование объектов и проведение строительных работ. При применении этого эффективного, однако подзабытого подхода экологическую экспертизу можно значительно упростить. Он позволяет обеспечить, с одной стороны, высокий уровень экологической безопасности, а с другой — высокий темп освоения территорий, считает Вадим Петров.

Участники заседания дискуссионного клуба ПОРА обсудили недавно принятые поправки в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» и сложности применения экологической экспертизы на практике. Несмотря на законодательные новшества, в реальности при строительстве объектов за полярным кругом по-прежнему встречаются препятствия. Северный завоз и строительный сезон в Арктике ограничены по времени, а многомесячные согласования документов тормозят процесс, пояснили участники заседания.

Одним из главных административных барьеров является неопределённость понятия «социальный объект» (поправки освободили социальные объекты от необходимости прохождения экологической экспертизы), на что обратили внимание многие из присутствовавших. В частности, генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий рассказал о строительстве визит-центра в таймырском посёлке Усть-Авам. Визит-центр должен обеспечить рабочие места в сфере туризма, однако неясно, можно ли считать его социальным объектом с точки зрения законодательства. Это значительно увеличивает временные и финансовые затраты на строительство.

«Органы власти в вопросе экологической экспертизы занимают жёсткую позицию, но не помогают заявителям экспертизы в её реализации, не консультируют, законодательство в этой сфере запутано», — посетовал Александр Стоцкий.

Напомним, в июле 2020 года в российском законодательстве появилось требование: любой объект капитального строительства на территории Арктической зоны РФ должен получить согласование проектной документации в Москве, в центральном аппарате Росприроднадзора. Впоследствии от этих требований освободили социальные объекты, перечень которых регулируется Распоряжением правительства РФ от 2 июня 2021 г. № 1486-р: школы, детские сады, больницы и т. п.

Любой перечень подобных объектов в Арктике является неполным, считает координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников, выступивший модератором мероприятия. «Необходима дальнейшая доработка законодательства, которое касается экологической экспертизы. В частности, те, кто пытается строить инфраструктурные объекты в Арктической зоне, жалуются на очень долгие сроки вынесения решений, на отсутствие обратной связи. Эти вопросы необходимо решать, например, передачей полномочий региональным подразделениям Росприроднадзора», — считает эксперт.

В заседании дискуссионного клуба приняли участие: заместитель руководителя департамента стратегического планирования и проектного управления министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Раймонд Попов; член Общественного совета при Минприроды России и Общественного совета госкорпорации «Росатом» Елена Есина; начальник отдела экспертизы, нормирования и мониторинга в области охраны окружающей среды управления природных ресурсов и экологии Архангельской области Людмила Артемова; старший преподаватель кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Марина Цымбал; профессор Высшей школы урбанистики им. А. А. Высоковского НИУ ВШЭ Александр Пузанов и другие эксперты.

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