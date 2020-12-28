Экология бурения

Как правило, при бурении используют растворы на водной основе, химически обработанные и с добавками нефти. В связи с тем, что нефть является устойчивым загрязнителем окружающей среды, её применение как основного компонента бурового раствора в последнее время ограниченно. Буровые растворы, насыщенные химическими реагентами, являются для окружающей среды загрязняющими или токсичными продуктами длительного действия.

Разработка экологически безопасных российских буровых растворов, не уступающих дорогостоящим зарубежным аналогам по функциональным характеристикам, является для нефтяников важнейшей задачей. Буровые растворы высокого экологического класса могут быть использованы при освоении месторождений Крайнего Севера с хрупкой экосистемой, в том числе в проекте «Восток Ойл» на Таймыре, сообщает портал neftegaz.ru

Сейчас проводятся комплексные фундаментальные исследования рецептур экологически чистых буровых растворов нового поколения в ключевом вузе-партнёре «Роснефти» на территории Восточной Сибири совместно с Институтом химии и химической технологии СО РАН. Работы ведутся одновременно в двух направлениях: исследования способов модификации древесной коры и полимерного соединения, содержащегося в клетках сосудистых растений для придания им новых физико-химических свойств. Это необходимо для получения экологически безопасных органических связующих буровых растворов и сорбентов.

Учёными ведётся разработка биоразлагаемых компонентов буровых растворов на основе технических растительных масел крестоцветных масличных культур, возделываемых в Красноярском крае. Данная работа проводится совместно со специалистами Красноярского государственного аграрного университета.