Экология чистой воды

На данный момент в Заполярном филиале существует два промышленных отвала, предназначенных для захоронения отходов, образующихся в процессе производственной деятельности подразделений компании. Промышленные отвалы эксплуатируются с 70–80–х годов прошлого века. В 2005 году было выполнено их обустройство, что позволило далее эксплуатировать объекты экологически безопасным способом. Сегодня они заполнены ориентировочно на 3/4. Однако сейчас компания работает над реализацией целого ряда крупных инвестиционных и экологических проектов, в том числе и по строительству комплекса утилизации серы на Надеждинском металлургическом заводе, что значительно увеличит нагрузку на существующие хранилища. Поэтому было принято решение открыть третий промотвал и применять там самые современные экотехнологии. Об этом «Заполярной Правде» рассказала Галина Велюжинец, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по экологии и охране окружающей среды:

— Этот проект был инициирован в 2016 году, а в 2017–м получено разрешение от государственной экологической экспертизы на его воплощение. Работы начались в 2018 году. Строительство объекта ведёт наш генеральный подрядчик — «Промышленная строительно–монтажная компания». Место строительства — вблизи «Надежды» — выбрано неслучайно. На НМЗ приступили к реализации самого значимого для экологии города «Серного проекта», по сути, это строительство нового производства. Проект этот очень крупный и требует дополнительных промышленных объектов. Можно сказать, что третий промотвал — некий проект–спутник «Серного проекта». Здесь будут размещаться отходы четвёртого и пятого классов — неопасные и малоопасные для окружающей среды, например, отходы древесины, битый кирпич, строительные отходы, резина и пластик. Кроме того, здесь же будет проходить обработка и обезвреживание отходов третьего класса вредности, в частности отходов фильтров и фильтрующих материалов, то есть тех отходов, которые могут нанести вред окружающей среде.

На данный момент работы по строительству промотвала выполнены на 85%. Сейчас генподрядчик завершает укладку по всей площади территории четырёхслойных гидроматов. Это специальное герметичное покрытие, которое сможет выдержать вес промышленных грузовиков и предотвратит просачивание сточных вод в грунт при дожде и таянии снега. Для того чтобы сделать весь участок промотвала герметичным, понадобилось 350 тысяч квадратных метров такого материала. Рулоны длиной в 25 метров и шириной в четыре метра сваривают между собой специальной термосваркой, после чего каждый шов проверяется с помощью пневмопривода: протыкается иглой с подачей воздуха под давлением в 2–3 атмосферы в течение пяти минут. Таким образом оценивается, держит ли сварка нагрузку, и только после этого эксперты дают разрешение на склейку следующей партии гидроматов. По завершении укладки участок засыпается ещё одним слоем скальной породы.

Куда же будет уходить вода, если территория складирования отходов герметична? На этот вопрос ответил Александр Розенберг, начальник отдела строительного контроля дирекции по непромышленному строительству ЗФ «Норникеля»:

– Структура промотвала слоистая, гидроматы должны удерживать все сточные воды, которые по специальным дренажным трубам будут поступать в специальный отводной лоток, а оттуда — в бассейн–отстойник, затем — на очистные сооружения, где будут проходить несколько степеней фильтрации. И только после этого будет проводиться сброс абсолютно чистой воды. То есть весь проект направлен на защиту окружающей среды. Этому уделялось особое внимание при его разработке.

Перед сбросом стоков на ландшафт вода должна будет пройти аж три степени и стать чище, чем питьевая вода в городской системе водоснабжения. Этот цикл включает: грубую, или химическую, очистку, фильтрацию с помощью песчаных фильтров и окончательную очистку с использованием ультрафиолета.

На данный момент работы на объекте ведутся круглосуточно. Здесь задействованы порядка 250 специалистов и около 80 единиц техники от экскаваторов до КАМАЗов. Основная площадка будет подготовлена уже к зиме, после чего рабочие приступят к монтажу оборудования и пуско–наладочным работам. Сдать объект планируется в первом квартале 2021 года.