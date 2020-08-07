Экология превыше всего

Как отметил первый вице–президент, операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, абсолютным стратегическим приоритетом в своей деятельности компания считает снижение воздействия на окружающую среду и намерена кардинально улучшить экологическую ситуацию в регионах присутствия.

«Норникель» прикладывает все усилия для того, чтобы максимально эффективно устранить негативные последствия разлива топлива на ТЭЦ–3. На сегодняшний день практически завершены сбор загрязнённого грунта и очистка реки Амбарной и начаты наиболее сложные и трудоёмкие работы по очистке и рекультивации грунта. Ведётся строительство трубопровода для транспортировки собранной водно–топливной смеси. Вместе с государственными органами и внешними консультантами «Норникель» прорабатывает наиболее эффективные решения для утилизации загрязнённого грунта и восстановления нарушенных экосистем. Компания находится в активном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами и намеревается и дальше регулярно информировать инвестиционное сообщество о результатах мероприятий по устранению последствий аварии на площадке ТЭЦ–3.

В части долгосрочного планирования своей деятельности в условиях вечной мерзлоты и снижения рисков для окружающей среды компания работает над системой мониторинга состояния грунта и устойчивости фундаментов основных производственных объектов в реальном времени. Создание и развёртывание программы планируется завершить до конца 2021 года. Вместе с тем будет усилена работа существующего центра диагностики, а также проведена дополнительная оценка состояния опасных производственных объектов уже в 2020 году.

«В рамках борьбы с распространением коронавируса компания продолжает предпринимать максимальные меры по защите своих сотрудников, оказывает полную поддержку регионам присутствия и сохраняет все производственные процессы в штатном режиме. Хочу подтвердить, что вспышка не оказывает негативного влияния на нашу операционную деятельность», — подчеркнул Сергей Дяченко.

Во втором квартале объёмы производства всех металлов выросли относительно показателей первого квартала этого года. Тем не менее по итогам первого полугодия наблюдалось некоторое снижение объёмов производства готовой продукции, что было обусловлено прежде всего продолжением пуско–наладочных работ в цехе рафинирования никеля на Кольской ГМК в связи с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания.

Основной причиной снижения производства металлов платиновой группы относительно аналогичного периода прошлого года стала высокая база первого полугодия 2019 года, на который пришлась выработка значительного объёма накопленного незавершённого производства. Производство меди снизилось в результате планового уменьшения объёмов переработки концентрата, купленного у ГК «Ростех», а также временного снижения загрузки мощностей Кольской ГМК из–за неблагоприятных метеоусловий для снижения негативного воздействия на экологию. Вместе с этим Быстринский ГОК продолжил выход на проектную мощность и увеличил производство меди в концентрате почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

«В целом мы подтверждаем наш производственный план на 2020 год», — резюмировал Сергей Дяченко.