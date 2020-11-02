Экотуризм по-таймырски

Одна из секций конференции была полностью посвящена туристско-рекреационному кластеру «Арктический», который был создан в 2018 году. Максим Миронов, директор АРН, поделился первыми успехами:

— Турпоток в сравнении с 2018 годом, когда мы только начинали, увеличен на 38%; с трёх до 40 выросло количество местных предпринимателей в сфере туризма, из них три — туроператоры. Благодаря совместной работе АРН и краевого Агентства по развитию бизнеса аттестацию прошли 38 гидов и экскурсоводов. Начата работа по классификации коллективных средств размещения, а к соглашению, подтверждающему намерения по развитию кластера, присоединились 47 инвесторов с общим объемом инвестиций свыше 1 млрд рублей.

Сегодня задача АРН навести «порядок» на туристических объектах Таймыра. Чтобы не погубить уникальную природу севера, нужно разложить всё по полочкам — проложить туристические тропы и организовать всем понятные правила посещения.

Помимо ТРК «Арктический», идёт активное развитие круизного направления. Здесь представители АРН выделили три туристические зоны. Первая — это Енисейская губа, которая уже сегодня пользуется большой популярностью не только у путешественников, но и у международных круизных компаний. Но для этого необходимо усовершенствовать портовую инфраструктуру.

— Конечно, без участия государства мы этот вопрос не решим. Стоимость строительства причалов и модернизации сопутствующей инфраструктуры достаточно высокая. Нам необходимо привлекать федеральные и региональные средства, — рассказал директор АРН.

Второе направление — это Хатангский залив. Здесь остаётся вопрос, какие суда смогут входить в залив, так как глубина его варьируется от двух до пяти метров.

И третье — побережье и острова Северного Ледовитого океана. В этой зоне часто останавливаются иностранные туристы, посещения которых никак не контролируются. В этой зоне главная цель также — поставить контроль над турпотоком.

В завершение Максим Миронов рассказал о многочисленных планах агентства:

- Мы, конечно, хотим видеть у себя и иностранных туристов. Прямые рейсы из ряда европейских городов сильно бы упростили возможности для посещения таймырской Арктики. Тем более у нашего аэропорта есть все технические возможности: в 2017 году, благодаря «Норникелю», завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, и сегодня аэропорт «Норильск» — один их самых современных в этом отношении.

Всю актуальную информацию о ТРК «Арктический» можно получить на платформе ArcticZone.