Экотуризм становится наиболее перспективным направлением

Конференция проходит на горном курорте «Роза Хутор», где собрались ведущие специалисты по природному туризму.

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, выступил на открытии конференции с приветственным словом:

— Развитие экологического туризма в России правительство считает одним из наиболее перспективных направлений. Такая цель поставлена в национальном проекте «Экология». Для этого в нашей стране есть уникальные условия: более 13% территории России — ООПТ, заповедники, национальные парки. Таким богатством не обладает ни одна страна в мире. Чтобы развивать экологический туризм, нужны общие усилия и долгосрочная работа. Она включает в себя привлечение инвестиций в отрасль, создание современной инфраструктуры, разработку широкого спектра новых услуг, подготовку профессиональных кадров. Необходимо также сформировать максимально чёткие правила и стандарты отрасли, которые помогут участникам этого сегмента эффективно работать и развивать свой бизнес.

Уже сегодня участники обсудят новые перспективы экологического туризма и риски, которые связаны с пандемией.

В пятницу, 30 октября, с 17.00 до 18.30 (по норильскому времени) Максим Миронов, директор АРН, и Анастасия Король, руководитель направления «Развитие туризма», выступят на семинаре по теме: «Туризм на Таймыре — от идеи до реализации: опыт эффективного взаимодействия».

Напомним, что Агентство развития Норильска с 2018 года совместно с Объединённой дирекцией заповедников Таймыра, администрациями Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, а также в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом активно реализуют проект по развитию ТРК «Арктический». На семинаре представители поделятся первыми результатами деятельности кластера.

Присоединиться к конференции может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться: https://eco-russia2020.ru/auth