Экскурсоводов и заинтересованных в развитии туризма норильчан приглашают на встречу

На встрече экскурсоводов (действующих и потенциальных) и неравнодушных к развитию туризма жителей будут говорить о внедрении системы добровольной сертификации «Таймырское гостеприимство», о трендах в развитии туризма, о новых маршрутах (по горной системе Хараелах и по окрестностям Хатанги), и о результатах грантового проекта «Дороги плато Путорана». Также будут намечены планы работы на 2022 год, в том числе по выходу на национальные и брендовые туристические маршруты.

Начало встречи в 15 часов. Регистрация доступна по ссылке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1868628/