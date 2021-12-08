МАУ ИЦ «Норильские новости»

Экскурсоводов и заинтересованных в развитии туризма норильчан приглашают на встречу

Экскурсоводов и заинтересованных в развитии туризма норильчан приглашают на встречу

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Экскурсоводов и заинтересованных в развитии туризма норильчан приглашают на встречу

12 декабря на Кухне городских идей Агентства развития Норильска будут подведены итоги года в туристической отрасли.

Экскурсоводов и заинтересованных в развитии туризма норильчан приглашают на встречу

На встрече экскурсоводов (действующих и потенциальных) и неравнодушных к развитию туризма жителей будут говорить о внедрении системы добровольной сертификации «Таймырское гостеприимство», о трендах в развитии туризма, о новых маршрутах (по горной системе Хараелах и по окрестностям Хатанги), и о результатах грантового проекта «Дороги плато Путорана». Также будут намечены планы работы на 2022 год, в том числе по выходу на национальные и брендовые туристические маршруты.

Начало встречи в 15 часов. Регистрация доступна по ссылке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1868628/

Фото предоставлено Агентством развития Норильска
8 декабря в 12:50 110
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